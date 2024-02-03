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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۱

معاون دانشگاه خبر داد:

اعزام ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه‌ پیام نور به اردوهای «راهیان نور»

اعزام ۱۲ هزار دانشجوی دانشگاه‌ پیام نور به اردوهای «راهیان نور»

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور از اعزام قریب به ۱۲ هزار دانشجوی مراکز و واحدهای دانشگاه‌ پیام نور در قالب اردوهای «راهیان نور» به استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، دکتر مهدی محمدی در جمع مسؤولین بسیج دانشجویی مراکز استانی دانشگاه پیام نور گفت: قریب به ۱۲ هزار دانشجوی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در قالب اردوهای «راهیان نور» به استان خوزستان در ماه‌های بهمن و اسفند سال جاری اعزام می‌شوند.

وی با اعلام این خبر گفت: بودجه قابل توجهی برای اجرای اردوهای راهیان نور دانشگاه پیام نور در نظر گرفته شده است و ان شاالله این اردوها با همکاری بسیج دانشجویی در ماه‌های بهمن و اسفند برگزار خواهد شد.

محمدی تصریح کرد: مسؤولان بسیج دانشجویی استان‌ها باید نسبت به شناسایی افراد و جانشین پروری و تربیت نیروهای متعهد بسیجی برای تداوم راه انقلاب، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی ضمن اشاره به ضرورت انجام فعالیت‌های فرهنگی بیان کرد: استان‌ها باید پنج درصد از درآمدهای غیرشهریه ای خود را به کارهای فرهنگی و اجتماعی اختصاص داده و در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند. و هیچ استانی نباید بودجه فرهنگی را در زمینه‌های دیگر هزینه کند.

محمدی خاطر نشان کرد: برنامه اردوهای راهیان غرب کشور نیز در دستور کار است و این مهم با همکاری دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه بعداز ایام ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.

سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور افزود: مشکلاتی که در مسیر انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد باید بررسی و برطرف شود تا دانشجویان بدون دغدغه نسبت به اجرای امور فرهنگی اقدام کنند.

در ابتدای جلسه مسؤولین بسیج استانی در خصوص برنامه ریزی و اجرای برنامه‌ها پیشنهاداتی ارائه کردند.

کد مطلب 6012936

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