تشکیل قرارگاه اجتماعی برای مقابله با آسیب ها در محلات پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین توکلی زاده، در آئین افتتاح فاز دوم مرکز تربیتی، آموزشی و درمانی یاورشهر۹ و آغاز عملیات اجرایی فاز ۳(پو یش‌شهر) شهرداری تهران که همزمان با یکی دیگر از پویش‌های امید و افتخار امروز -۱۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۳- برگزار شد، تصریح کرد: خوشحالیم امروز در جمع کسانی هستیم که حدود ۲۹ ماه کنار هم به دنبال این هستیم تا کارهای بزرگی در پایتخت جمهوری اسلامی به ثمر برسد.

وی افزود: وقتی اولین جلسه شورای اجتماعی به همت ریاست جمهور تشکیل شد، در آغاز راه با توجه به کمبودها متوجه شدیم که چقدر با چیزی که باید باشد، فاصله است؛ در آن زمان حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تخت برای اسکان ماده ۱۶ وجود داشت و بسیار نگران بودیم که کسی در سرما نماند و برای تهیه یک تخت به چندین جا زنگ می‌زدیم. شب‌هایی که همکاران ما، غربالگری انجام می‌دادند و نیروهای سازمان بهزیستی طرح را اجرا می‌کردند، اعلام می‌شد که چون افراد منع پذیرشی هستند، جایی برای آنها وجود ندارد.

توکلی زاده ادامه داد: در خصوص منع پذیرشی‌ها که شامل آلزایمر، بیماری خاص، صغر سن و کبر سن هستند، مشکل داشتیم. امروز با زحمت مسئولین که با هم همدل شدند چیزی به اسم منع پذیرشی نداریم و ظرفیت ۲۴ هزار نفری برای پذیرش تمامی این افراد تأمین شده است. قوه قضائیه و ۱۴ دستگاه به صورت مستقیم و ۲۰ دستگاه به شکل غیر مستقیم کمک کردند تا ۲۴ هزار ظرفیت ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این مکان که امروز افتتاح شد ما را به یک وضعیت استاندار می‌رساند، گفت: پویش امید و افتخار جلوی ناامید سازی‌ها در ابعاد کالبدی و نرم افزاری شهر ایستاد و هیچ بخشی را فراموش نکرد. جریان امید آفرینی در تهران مرز و وقفه ندارد، همه برای خدمت به مردم و با اعتماد رئیس جمهور و حکمی که به شهردار داده شده است، صف کشیده‌اند.

توکلی زاده افزود: تفویض اختیار به شهردار تهران در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی یک امید بزرگ در دل نیروهای حوزه آسیب شناسی انداخت و امروز پژوهشگران ما در مرکز رصد پیشنهاد خود را به معاون رئیس جمهور در حوزه آسیب شناسی اجتماعی ارائه می‌دهند.

وی همچنین تصریح کرد: امروز با پیوستن امنای محلات و شهروندان موارد مغفول مانده نیز دنبال شد و ۹ گام شامل سم زدایی، هویت بخشی، سلامت جسمانی، معنویت درمانی، حرفه آموزی مقدماتی، پرداخت به موضوع خانواده معتادان و حرفه آموزی تخصصی ورود به بازار اشتغال و مسئله جامعه پذیری و صیانت پس از خروج در حال انجام است‌.

توکلی زاده خاطرنشان کرد: طبق دستور شهردار تهران قرارگاه اجتماعی در سطح محلات تشکیل می‌شود تا در سطح محلات برای آسیب‌ها تصمیم گیری می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در پایان ضمن تقدیر از شهردار تهران بابت پیگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، گفت: خوشحالیم که در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی یکی از معضلات اجتماعی در حال رفع شدن است و افق‌های روشنی پیش روی ما است.