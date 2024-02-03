به گزارش خبرگزاری مهر، «احمد وحیدی» وزیر کشور امروز در همایش بین‌المللی «بهار ۴۶، فلسطین در آستانه آزادی، خیزش عدالتخواهیِ جهانی» در سالن همایش‌های فردوسی، با تبریک ایام‌الله دهه مبارک فجر اظهار کرد: امروز فجری در فلسطین ایجاد شده و جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است، امروز فلسطین کانون توجهات در دنیا است.

وی افزود: مردم پایدار فلسطین امروز پرچمدار مجاهدت در جهان هستند، به گونه‌ای که دشمن را به لرزه در آورده‌اند و دشمن در یک بن‌بست کامل قرار دارد که چه کند.

وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: امروز ضد و نقیض‌هایی که از حامیان رژیم صهیونیستی گفته می‌شود، فروپاشی ذهنی، برنامه‌ای و راهبردی رژیم صهیونیستی در این اظهارات کاملاً مشاهده می‌شود.

وحیدی اظهار کرد: در موضع‌گیری‌های کشورهای حامی رژیم صهیونیستی و جنایت پیشه‌های آن‌ها نیز بُن‌بست رژیم کاملاً مشاهده می‌شود و این را ملت مقاوم فلسطین برای آن‌ها رقم زده‌اند.