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۱۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

کنعانی:

حملات آمریکا به سوریه و عراق ناقض منشور ملل متحد است

حملات آمریکا به سوریه و عراق ناقض منشور ملل متحد است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: حملات نظامی آمریکا به مناطقی در عراق و سوریه ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، حقوق بین‌الملل و نقض صریح منشور ملل متحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» حملات نظامی آمریکا به مناطقی در عراق و سوریه را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، حقوق بین‌الملل و نقض صریح منشور ملل متحد دانست و گفت: افزون بر حمایت تمام عیار آمریکا از ۴ ماه حملات بی‌امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و کرانه غربی و نیز حملات نظامی به یمن و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، حمله شب گذشته به سوریه و عراق، اقدام ماجراجویانه و خطای راهبردی دیگری توسط دولت آمریکاست که نتیجه‌ای جز تشدید تنش و بی ثباتی در منطقه نخواهد داشت.

کنعانی حملات نظامی آمریکا به عراق و سوریه و یمن را صرفاً تأمین کننده اهداف رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اینگونه حملات، دولت آمریکا را بیشتر از قبل در منطقه درگیر می‌کند و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار مجدد نسبت به خطر گسترش ابعاد و جغرافیای جنگ و درگیری در منطقه افزود: تداوم اینگونه ماجراجویی‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و جمهوری اسلامی ایران مجدداً بر مسؤلیت جامعه جهانی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشگیری از حملات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در منطقه و پیشگیری از توسعه دامنه‌های بحران تاکید می‌نماید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود همانگونه که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است، ریشه تنش و بحران در منطقه، به اشغالگری رژیم اسراییل و تداوم عملیات نظامی این رژیم در غزه و نسل‌کُشی فلسطینیان با حمایت نامحدود آمریکا برمی‌گردد و بازگشت ثبات و امنیت در منطقه جز در سایه تمرکز بر ریشه بحران و علاج آن متصور نیست.

کد مطلب 6013022
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • AE ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر امریکای وحشی جنایت کار که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست واز وحشیان داعشی وصهیونیستی حمایت کرده وبه ازادی خواهان مانند گرگ درنده حمله میکند وابادی ها را ویران ومردمان ان را به خاک وخون میکشد وروند اضمحلال خود را تسریع میکند

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