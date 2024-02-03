حملات آمریکا به سوریه و عراق ناقض منشور ملل متحد است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» حملات نظامی آمریکا به مناطقی در عراق و سوریه را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، حقوق بین‌الملل و نقض صریح منشور ملل متحد دانست و گفت: افزون بر حمایت تمام عیار آمریکا از ۴ ماه حملات بی‌امان و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه و کرانه غربی و نیز حملات نظامی به یمن و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور، حمله شب گذشته به سوریه و عراق، اقدام ماجراجویانه و خطای راهبردی دیگری توسط دولت آمریکاست که نتیجه‌ای جز تشدید تنش و بی ثباتی در منطقه نخواهد داشت.

کنعانی حملات نظامی آمریکا به عراق و سوریه و یمن را صرفاً تأمین کننده اهداف رژیم صهیونیستی دانست و گفت: اینگونه حملات، دولت آمریکا را بیشتر از قبل در منطقه درگیر می‌کند و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن هشدار مجدد نسبت به خطر گسترش ابعاد و جغرافیای جنگ و درگیری در منطقه افزود: تداوم اینگونه ماجراجویی‌ها تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و جمهوری اسلامی ایران مجدداً بر مسؤلیت جامعه جهانی و نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد در پیشگیری از حملات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا در منطقه و پیشگیری از توسعه دامنه‌های بحران تاکید می‌نماید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود همانگونه که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است، ریشه تنش و بحران در منطقه، به اشغالگری رژیم اسراییل و تداوم عملیات نظامی این رژیم در غزه و نسل‌کُشی فلسطینیان با حمایت نامحدود آمریکا برمی‌گردد و بازگشت ثبات و امنیت در منطقه جز در سایه تمرکز بر ریشه بحران و علاج آن متصور نیست.