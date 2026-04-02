۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

کنعانی: ایران در برابر متجاوزان از خود دفاع شرافتمندانه می‌کند

سخنگوی سابق وزارت خارجه با محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، تأکید کرد ملت ایران در برابر متجاوزان از خود دفاعی شرافتمندانه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی چافی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه، در یادداشتی با انتقاد از حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به مراکز غیرنظامی در ایران، این اقدامات را نشانه دشمنی آشکار با ملت ایران دانست.

وی با اشاره به حملات به مدارس، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، مراکز تولید دارو، مساجد و زیرساخت‌های شهری ایران، این اقدامات را گواهی بر «دنائت ارتش آمریکا» و نشانه عصبانیت متجاوزان از شکست در میدان نظامی توصیف کرد.

کنعانی در ادامه این رفتارها را یادآور اقدامات تاریخی اقوام مهاجم دانست و افزود که چنین حملاتی نشان می‌دهد عاملان آن، برخلاف شعارهای خود، فاصله زیادی با ارزش‌های انسانی و تمدنی دارند.

سخنگوی سابق وزارت امور خارجه تأکید کرد ایران آغازگر این جنگ نبوده و ملت ایران در حال دفاع شرافتمندانه و شجاعانه از خود در برابر متجاوزان است.

وی همچنین سکوت یا همراهی برخی دولت‌ها در برابر این حملات را به معنای مشارکت در جنایات علیه بشریت دانست و گفت تهدیدهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که این تقابل، فراتر از یک درگیری نظامی و در سطحی تمدنی مطرح شده است.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      ما باید با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها بگیریم
    • IR ۲۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۳
      دولت وحشی آمریکا جنایتکار فقط زبان زور می فهمد ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فقط زبان زور می فهمد. ارتش وحشی اسرائیل جنایتکار فقط زبان زور می فهمد.

