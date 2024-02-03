به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران درباره تقاطع غیرهمسطح آبشناسان-جنت‌آباد واقع در منطقه ۵ گفت: این پروژه به دلیل کارایی ترافیکی و حذف تقاطع دارای چراغ برای شهرداری تهران بسیار حائز اهمیت است.

وی در توضیح بیشتر افزود: تنها تقاطع چراغ‌دار در مسیر بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و در ادامه آبشناسان، تقاطع این بزرگراه با خیابان جنت آباد است. به طوری که وجود این چراغ منجر به کندی حرکت و افزایش بار ترافیک در مسیر می‌شد. لذا با احداث یک زیرگذر شرقی – غربی این تقاطع چراغ دار نیز حذف می‌شود.

حق‌بین در ادامه با بیان اینکه پروژه با مسائل ترافیکی و تأسیسات زیرسطحی متعددی مواجه است، خاطرنشان کرد: به لطف زحمات همکاران ما، عرشه جنوبی پروژه تکمیل شده است. با اجرای انحراف ترافیکی، این امکان برای پروژه فراهم شد تا اجرای شمع‌های شمالی آغاز شود. به تبع آن سایر فعالیت‌ها عملیاتی می‌شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پایان گفت: امیدوارم بتوانیم تا تیرماه سال آینده این پروژه را به پایان برسانیم، به شرط اینکه معارضان تاسیساتی موجود برطرف شوند.