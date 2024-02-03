به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره رویداد «حکمرانی دارو، ملاحظات سرمایه‌گذاری» به همت ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت، صبح پنجشنبه، سوم اسفند ماه در سالن دانشکده داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران برگزار می‌شود.

از محورهای این رویداد می‌توان به بررسی راه‌های تغییر و بهبود حکمرانی دارو، بررسی چشم‌انداز صنعت دارو در سال ۱۴۰۳، بررسی مؤلفه‌های اقتصادی مؤثر بر کسب و کارهای سلامت راه‌های تامین نقدینگی، چشم‌انداز بازارهای کلیدی و وضعیت پیشران‌های توسعه اشاره‌ کرد.

فعالان صنعت دارو و فعالیت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت می‌توانند برای شرکت در این رویداد در سایت https://doshanbehayedarouei.ir/event/ ثبت‌نام کنند.