به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا امروز شنبه ۱۴ بهمن در ورزشگاه اجوکیشن سیتی رو در روی هم قرار گرفتند که در این بازی محمد محبی موفق شد در دقیقه ۵۵ گل اول ایران را به ثمر برساند.

پیش از این دیدار، تیم‌های ایران و ژاپن ۴ بار در ادوار جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ رو در روی هم قرار گرفته بودند که دو بازی با پیروزی ژاپن و دو دیدار هم با نتیجه تساوی به پایان رسید. ایران تاکنون برابر ژاپن در جام ملت‌های آسیا گلزنی نکرده بودند که محمد محبی با گلزنی در این بازی طلسم گل نزنی ایران را شکست تا پس از پیروزی در ضربات پنالتی برابر سوریه این طلسم نیز برای ایران شکسته شود.