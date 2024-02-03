به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رسانه‌های خبری عراقی، «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق در پی شهادت شماری نظامیان و غیرنظامیان این کشور که بر اثر حمله ارتش تروریستی آمریکا به منطقه عکاشات و القائم واقع در غرب استان الانبار، عزای عمومی اعلام کرد.

دفتر سودانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق به احترام روح شهدای نیروهای مسلح کشورمان و غیرنظامیان به مدت ۳ روز در بخش‌های مختلف کشور و در تمامی ادارات و نهادهای دولتی اعلام عزای عمومی کرد. در نتیجه بمباران آمریکایی‌ها در مناطق عکاشات و القائم در غرب استان الانبار جان باختند.

اعلام عزای عمومی در عراق پس از آن صورت می‌گیرد که الحشد الشعبی عراق نیز با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد بر اثر تجاوز بامداد شنبه آمریکا به نیروهای مقاومت در غرب عراق، ۱۶ نفر شهید و ۳۶ تن زخمی شدند و جستجو برای یافتن مفقودین ادامه دارد.

الحشد الشعبی تاکید کرد که «ما آمادگی خود را برای هر گونه دستور صادره از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح برای حفظ حاکمیت، وحدت ارضی و امنیت ملت عراق اعلام می‌کنیم.»

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد شنبه از انجام حملات به مواضعی در خاک سوریه و عراق خبر داد.

آمریکا مدعی است که این حملات در اقدامی تلافی‌جویانه نسبت به کشته شدن سه نظامی این کشور در پایگاهی در شمال شرق اردن صورت گرفته‌است.

«یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق بامداد شنبه با تأیید حمله آمریکا به غرب کشور خود، تصریح کرد که این حملات، ناقض حاکمیت و با هدف تضعیف دولت بغداد در ایجاد ثبات در کشور صورت گرفته‌است.