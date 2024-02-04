به گزارش خبرنگار مهر، جواد بازرگان ظهر یکشنبه در مجمع عمومی و سالیانه هیأت ژیمناستیک استان زنجان که با حضور رئیس فدراسیون و اعضای مجمع در سالن کنفرانس اداره‌کل ورزش و جوانان استان برگزار شد، از توسعه زیرساخت‌های این رشته در استان خبر داد و گفت: بنا داریم نسبت به تعمیرات و توسعه فضای سالن شهید جزءپناهی اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه به هر میزان که در توسعه زیرساخت‌های ورزشی تلاش وافری از خود نشان دهیم، به همان میزان قادر خواهیم بود گام‌های مؤثر و بلندی در راستای ارتقای جایگاه ورزشی استان برداریم، افزود: بدون شک توسعه سالن ژیمناستیک شهید جزءپناهی زنجان نیز با همت هیأت ژیمناستیک استان امکان‌پذیر خواهد بود.

این مسؤول با بیان اینکه همه ما باید در هر جایگاه و پستی که حضور داشته و به مردم خدمت می‌کنیم، پاسخ‌گوی عملکرد خود باشیم، اظهار کرد: با توجه به اینکه خانواده‌ها اعتماد بیشتری به دستگاه‌های دولتی دارند، از این رو باید تلاش کنیم تا با عملکردمان موجبات رضایت‌مندی خانواده‌ها را به ویژه در عرصه ورزش فراهم کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان زنجان با اشاره به اینکه همه رشته‌های ورزشی برای اینکه بتوانند در جایگاه واقعی خود قرار گیرند، باید استفاده از همه ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری را در برنامه کاری خود قرار دهند، خاطرنشان کرد: اگر همه روی کار باشند، بدون شک سرمایه ارزشمند نیروی انسانی در حوزه ورزش از این عرصه به دور نخواهد ماند.

بازرگان با بیان اینکه ژیمناستیک یکی از رشته‌های مفرح و پایه به شمار رفته و فدراسیون تلاش می‌کند تا جامعه هدف بیشتری در این رشته حضور داشته باشند، تصریح کرد: موفقیت‌هایی که ژیمناستیک ایران در سال‌های اخیر به ویژه کسب مدال در بازی‌های آسیایی حاکی از ارتقای جایگاه این رشته ورزشی است.