به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یک منبع دیپلماتیک از بررسی تحریم شهرکنشینان صهیونیستِ متعرض به فلسطینیان و مسوولان اقدامات خشونتآمیز در کرانه باختری از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
روزنامه عبری زبان هاآرتص با انتشار این خبر به نقل از این منبع دیپلماتیک دلیل این اقدام را تعرض مداوم شهرکنشینان صهیونیست به فلسطینیان در کرانه باختری عنوان کرد.
این منبع تاکید کرد که اتحادیه اروپا در حال بررسی مجموعهای از اقدامات علیه شهرکنشینان تندرویی است که به فلسطینیان حملهور میشوند، اما این تصمیم اصولی باید از سوی ارگانهای انحادیه اروپا اتخاذ شود و هر کشور به تنهایی این موضوع را به تصویب نخواهد رساند.
بر اساس گزارش هاآرتص از دیدگاه این منبع تصمیم دولت آمریکا جهت تحریم ۴ شهرکنشین صهیونیست اتخاذ تصمیم از سوی اتحادیه اروپا را تسریع خواهد کرد و احتمالا این تحریمها ممنوعیت ورود به کشورهای اروپایی و انسداد داراییهای شهرکنشینان را شامل خواهد شد.
روز گذشته نیز جاستین ترودو نخستوزیر کانادا اعلام کرد که دولت وی تحریم شهرکنشینان تندرو در کرانه باختری را بررسی میکند.
گفتنی است جو بایدن رییس جمهور آمریکا پنجشنبه گذشته دستور جدیدی را مبنی بر تحریم شماری از شهرکنشینان صهیونیست که به فلسطینی ها در کرانه باختری حمله کرده بودند صادر کرد و ۴ نفر از این افراد را در لیست سیاه دولت خود قرار داد؛ اقدامی که با واکنش تند بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی و ایتمار بن گویر وزیر تندرو امنیت داخلی این رژیم مواجه شد.
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