سه تیم تورنمنت چهار جانبه اردن در نیمه نهایی جام ملت های آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا در آخرین روزهای خود قرار دارد و ۴ تیم ایران، کره جنوبی، اردن و قطر موفق شده اند به مرحله نیمهنهایی این مسابقات راه پیدا کنند و بسیاری از تیمهای مدعی همچون ژاپن، عربستان و استرالیا از دور رقابت کنار رفتند.
یکی از انتقاداتی که پیش از این مسابقات به آماده سازی تیم ملی وارد میشد حضور در تورنمنتهای بی کیفت و بازی با تیمهای درجه دوم آسیا بود.
تیم ملی فوتبال ایران در یکی از آخرین برنامههای آماده سازی خود برای مسابقات جام ملتهای آسیا از ۲۱ تا ۲۴ مهر در تورنمنت اردن شرکت کرد. در این تورنمنت علاوه بر ایران و اردن تیمهای قطر و عراق هم شرکت داشتند و شاگردان امیر قلعه نویی با برتری برابر اردن و قطر موفق شدند عنوان نخست این مسابقات را از آن خود کنند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و منتقدان حضور در این تورنمنت را برای فوتبال ایران مفید نمیدانستند و معتقد بودند این تیم نباید در بازیهای چهارجانبه اردن شرکت کند.
اما با این حال به درخواست امیر قلعه نویی، تیم ملی به این مسابقات رفت. اکنون که به ایستگاههای پایانی جام ملتهای آسیا رسیدهایم از بین ۴ تیم حاضر در اردن ۳ تیم ایران، اردن و قطر به نیمهنهایی رسیدهاند.
تیم ملی عراق هم تا مرحله یک هشتم نهایی جام ملتها رسید و در این مرحله مغلوب اردن، یکی دیگر از تیمهای تورنمنت چهارجانبه شد.
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