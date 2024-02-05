به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مثنوی عصر دوشنبه در جشنواره بزرگ انقلاب و عشایر در گچساران افزود: نقشههای دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی ایران به بن بست رسیده است.
وی با بیان اینکه ۶۰ مرکز در آمریکا به دنبال مواجهه با انقلاب اسلامی هستند، گفت: برخی از افراد پیاده نظام دشمن در داخل کشور به دنبال منافع خودشان بودند، بخش عمده راهبرد دشمن در حوزه تحریف است که رهبر معظم انقلاب تاکید داشتند که تحریف دشمنان را در مقابل بخش فرهنگی دست کم نگیرید.
مثنوی اظهار کرد: دشمنان تلاش میکنند انقلاب اسلامی به شکوفایی نرسد لذا تاکتیکهای متفاوتی را انتخاب کرده و در راستای راهبردی که به کار گرفتند برخیها به دنبال این هستند که ایران اسلامی را به عقب بازگرداند.
وی با بیان اینکه دشمنان به دنبال این هستند که سلامت انتخابات را زیر سوال ببرند، گفت: مردم ایران اسلامی با بصیرت و آگاهی و حضور گسترده خود در پای صندوقهای رأی و انتخاب افراد اصلح بار دیگر مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران اسلامی میزنند.
مثنوی تصریح کرد: دهه فجر فرصتی برای تجدید میثاق و بیعت با امام و شهداست و انقلاب اسلامی دوقطبی چند هزار ساله غرب و شرق را به هم ریخت و برکات آن در تمام حوزهها مشهود است زیرا تمام ظرفیتها را به میدان آورد.
جانشین سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سالیان اخیر خیلی از کشورهای منطقه اتفاقاتی داشتند ولی رهبر بزرگی در کنار آنها نبود اما در ایران اسلامی رهبری امام راحل و رهبر فرزانه انقلاب کارساز و سرنوشتساز بود.
وی افزود: انقلاب اسلامی الگو و پایه اصلی کرامت بوده و امروز به عمق راهبردی رسیده و در همه جای به الگو تبدیل شده است.
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