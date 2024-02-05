به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده عصر دوشنبه در نشست معاونان وزیر آموزش و پرورش با منتخبان جامعه فرهنگیان در اردبیل اظهار کرد: آموزش و پرورش با مسئولیت‌های متنوع تلاش می‌کند تا رویکرد تربیتی و پرورشی را در کنار موضوعات آموزشی مورد توجه و اهتمام قرار دهد.

وی تصریح کرد: در کف مدارس اتفاقات شایسته و مناسبی در راستای ارتقای توانمندی دانش‌آموزان رخ می‌دهد که منطبق بر استانداردها و با هدف توانمندسازی نسل آینده است.

معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش ضرورت ارتقای دانش و مهارت معلمان را یادآور شد و گفت: باید معلمان همه ساله در دوره‌های آموزشی برنامه‌ریزی شده توسط دانشگاه فرهنگیان حضور پیدا کرده تا رتبه و جایگاه علمی خود را افزایش دهند.

محمودزاده افزود: در همین راستا ۳۶۰ ساعت برای معلمان مدارس غیردولتی در قالب صلاحیت معلمی دوره‌هایی را برگزار می‌کنیم تا شاهد افزایش توانمندی آنها در عرصه تدریس و انتقال مفاهیم به نسل آینده باشیم.

وی استفاده از ظرفیت شورای آموزش و پرورش و همراهی سایر دستگاه‌ها را در ارتقای شایستگی‌های نظام تعلیم و تربیت یادآور شد و خاطرنشان کرد: در بحث توسعه هنرستان‌ها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین مولدسازی اقدامات خوبی در آموزش و پرورش انجام شده و برنامه‌های توسعه کمی و کیفی در مدارس غیردولتی نیز در حال اجرا است.

محمودزاده در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: اولویت ما هدایت دانش‌آموزان به رشته‌های آموزشی مهارت‌محور و فنی و حرفه‌ای است تا بتوانیم از ظرفیت مدارس سما، راهیان کوثر، دانشگاه علوم قرآنی، پیام نور و سایر حوزه‌ها استفاده کرده و نظام تعلیم و تربیت را رو به جلو حرکت دهیم.

وی ارتقای شاخص در همه ابعاد را در نظام تعلیم و تربیت در دولت سیزدهم بر مبنای سند تحول یادآور شد و بیان کرد: نقش فرهنگیان نقش گروه مرجع و پیشتاز است و این نقش‌آفرینی می‌تواند زمینه گسترش مشارکت‌های فراگیری را نیز مهیا کند.

معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با گرامیداشت ایام دهه فجر، این دهه را تحول‌آفرین در مسیر حرکت جامعه در ابعاد مختلف اعلام کرد و ادامه داد: در یوم‌الله ۲۲ بهمن مشارکت پرشور و حداکثری مردم می‌تواند دشمن را ناامید و دوستداران انقلاب را امیدوارتر کند.