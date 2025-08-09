توسعه و ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین گردهمایی شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیردولتی کشور با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.
احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، معلمان و دانش آموزان شهید، گفت: امیدوارم از برکات و فیوضات این روزهای عزیز بهره مند شویم و از پیروان راستین راه شهیدان و تداوم بخش آرمانهای شهدا باشیم.
وی با اشاره به اهمیت تعامل، هم اندیشی و هم افزایی برای ارتقای کیفی برنامهها، اظهار کرد: نشستهای شورای هماهنگی مؤسسان مدارس غیر دولتی کشور میتواند علاوه بر حل مسائل و موضوعات مربوطه و درون صنفی، در راستای ارتقای کیفیت بخشی در مدارس غیر دولتی نقش بسیار قابل تأملی ایفا کند و لذا باید در این مسیر برنامهریزیهای مدون صورت گیرد.
محمودزاده شفافیت، مبارزه با فساد و پیروی از قانون را از سیاستهای مهم و راهبردی دولت چهاردهم دانست و افزود: مدارس و مراکز غیر دولتی در چارچوب قانون، حکمرانی دولت و نظام تعلیم و تربیت کشور فعالیت میکنند و لذا باید سیاستها و برنامههای وزارت آموزش و پرورش را دنبال کنند.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در حوزه قانون گذاری صورت گرفته است، یادآور شد: در همین راستا همکاریهای خوب و هماهنگی با شورای عالی آموزش و پرورش در حال انجام است تا بتوانیم به شرایط مطلوب نزدیک شویم.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر ضرورت آماده سازی و بسیج همه امکانات در راستای بازگشایی مدارس و پروژه مهر گفت: مدارس غیر دولتی بخشی از جریان تعلیم و تربیت را در کشور بر عهده دارند و لذا باید با آمادگی کامل در برنامههای پروژه مهر و توان مضاعف به استقبال سال تحصیلی جدید بروند و فضای ایمن و توأم با آرامش را برای تحصیل فرزندان این سرزمین فراهم آورند.
محمودزاده، با تاکید بر اینکه ما در مدارس غیر دولتی به جای ارتقای کمی تاکید ویژه بر توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی داریم، گفت: برنامهریزی برای کنشگری در حوزههای فرهنگی و پرورشی که از اهداف اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است باید به شکل عمیقتر در مدارس غیر دولتی دنبال شود.
وی توجه به آموزشهای مهارتی و توسعه رشتههای فنی و حرفهای و هنرستانها را از سیاستهای اصلی دولت و وزارت آموزش و پرورش دانست و تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در مدارس غیردولتی امروز باید به شکل ویژهای دنبال شود و همزمان با پیشرفتهای علمی معلمان عزیز مدارس ما نیز بروز رسانی شوند.
