۱۹ فیلم جشنواره فجر در گیلان اکران می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین رونمایی از پوستر اکران همزمان فیلم‌های منتخب چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان با حضور پیشکسوتان تئاتر و سینما و شماری از بازیگران و دست اندرکاران هنر هفتم برگزار شد.

«امیرحسین طاهری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حاشیه این مراسم از نمایش ۱۹ فیلم جشنواره فجر چهل و دوم در دو سینمای شهر رشت خبر داد و افزود: این فیلم‌ها در سه نوبت ۱۶، ۱۸:۳۰ و ۲۱ از امروز تا ۲۲ بهمن‌ماه در دو سینمای سپیدرود و ۲۲ بهمن اکران می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه اقتصاد هنر برای ما بسیار با اهمیت است، گفت: یکی از اقدامات در حال انجام حذف فروش نیم بهای بلیت است.

طاهری اضافه کرد: اقدامات صورت‌گرفته برای رونق بخشیدن به سینماهاست و علاقمندان به هنر هفتم در گیلان برای تماشای فیلم‌های جشنواره می‌توانند از چهار سامانه آی‌تیک (iticket.ir)، سینما تیکت (cinematicket.org)، تیک ایران هفت (irantic.com) و گیشه (gishehr۷.ir) بلیت خود را به صورت اینترنتی خریداری کنند.

وی یادآور شد: در ادامه فعالیت‌های هنری در استان گیلان طی دهه مبارک فجر، شانزدهمین جشنواره تجسم هنر در تالار مرکزی رشت با حضور ۲۶ اثر از هنرمندان استان در رشته‌های طراحی و نقاشی، خوشنویسی و نگارگری در حال برگزاری است که تا ۲۱ بهمن‌ماه پذیرای عموم علاقمندان خواهد بود.

در استان گیلان فیلم‌های آغوش باز (بهروز شعیبی)، نپتون (محمدابراهیم غفاریان)، مجنون (مهدی شامحمدی)، بهشت تبهکاران (مسعود جعفری جوزانی)، آسمان غرب (محمد عسگری)، میرو (حسین ریگی)، آپاراتچی (قربانعلی طاهر فر)، صبح اعدام (بهروز افخمی)، شور عاشقی (داریوش یاری)، احمد (امیرعباس ربیعی)، دست ناپیدا (انسیه شاه حسینی)، آبی روشن (قاسم لطفی خواجه پاسا)، قلب رقه (خیراله تقیانی پور) (این فیلم برای افراد بالای ۱۲ سال مناسب است)، ملکه آلیشون (ابراهیم نورآور محمد)، تابستان همان سال (محمود کلاری)، پرویز خان (علی ثقفی)، شه سوار (حسین نمازی)، فیلم کودک ببعی (حسین صفارزادگان، میثم حسینی) و باغ کیانوش (رضا کشاورز) اکران خواهند شد.