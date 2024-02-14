مروری بر ایستگاه نخست اعتکاف دانش آموزی

به گزارش خبرنگار مهر، اعتکاف دانش آموزی برای اولین بار امسال با حضور حدود نیم میلیون دانش آموز در سراسر کشور برگزار شد.

اعتکاف اگرچه عملی مستحب است با این حال به دلیل آثار معنوی زیادی که دارد؛ همواره مورد تاکید عارفان و علما بوده است. در اعتکاف فرد لزوماً باید در مسجد (مخصوصاً مسجد جامع هر شهر) برای مدتی مشخص (دست‌کم سه روز) حضور داشته باشد و روزه بگیرد.

با اینکه اعتکاف زمان مخصوصی ندارد، اما مطابق احادیث، بهترین زمان آن سه روز ۱۳ تا ۱۵ رجب و دهه سوم ماه رمضان است.

با پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج اعتکاف هم با استقبال مردم مواجه شد. مساجد جامع شهرها مملو از معتکفین شد و در دهه هفتاد اعتکاف دانشجویی هم از دانشگاه بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران آغاز شد و دهه ۸۰ در مساجد دانشگاه‌ها رونق گرفت.

در ابتدای سال تحصیلی جاری بود که برای اولین بار اصغر باقرزاده معاون پرورشی و فرهنگی سابق وزارت آموزش و پرورش از اعتکاف دانش آموزی خبر داد.

از اعتکاف دانش آموزی خبری نبود تا اینکه در دی سال جاری و نزدیک به ماه رجب به سرعت جزئیات مراسم اعتکاف دانش آموزی اطلاع رسانی شد.

در چهارمین روز دی سال جاری حجت الاسلام محمدحسین پورثانی معاون وقت باقرزاده که به تازگی به جای وی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش شده است؛ در جلسه هماهنگی برگزاری اعتکاف دانش آموزی گفت: باید تلاش کنیم اعتکاف دانش آموزی به عنوان یک حرکت تربیتی قلمداد شود و دانش آموزان از این برنامه تربیتی به نحو احسن استفاده کنند.

حجت الاسلام پورثانی از بسیج دانش آموزی و بسیج مستضعفین نام برد که پای کار اعتکاف دانش آموزی آمدند و گفت: موضوع اعتکاف فرصت مغتنمی است که باید هیئت‌های مذهبی، مساجد، تشکل‌های دانش آموزی و مدارس از این ظرفیت تربیتی استفاده کنند.

برنامه ریزی برای پیوند اعتکاف دانش آموزی با ویژه برنامه‌های دهه فجر

در همان جلسه حسین تاریخی دبیرکل اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان نیز از لزوم متناسب سازی فضای اعتکاف دانش اموزی برای نوجوانان گفت و افزود: در اتحادیه ارتباطی را بین موضوع اعتکاف و دهه فجر برقرار می‌کنیم و با اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های لازم این مهم را مورد توجه قرار خواهیم داد.

در برنامه‌های امسال اتفاقاً نقش روایتگری تاریخ سیاسی پررنگ بود و به دلیل همزمانی ایام اعتکاف (ایام البیض) با دهه فجر، فضای مساجد همراه با برنامه‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود.

از سوی دیگر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هم به عنوان متولی برگزاری برنامه سالگرد پیروزی انقلاب در وزارت آموزش و پرورش، نمایشگاه‌های مدرسه را انقلاب را در کنار مدارس در مساجد هم به راه انداخته بود.

محمدرضا عرب پور معاون سازماندهی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در گفت‌وگو با مهر گفت: پس از پایان سه روز اعتکاف، ما توانستیم خوشبختانه تنها از طریق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان ۱۹ هزار دانش آموز را در اعتکاف‌های دانش آموزی سازماندهی کنیم.

۴۲۰ هزار دانش آموز در ۲۵۰۰ مسجد سراسر کشور

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین پورثانی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اعتکاف دانش آموزی امسال گفت: به صورت کلی در اولین اعتکاف دانش آموزی، ۴۲۰ هزار دانش آموز موفق به انجام اعتکاف دانش‌آموزی شدند که این تعداد از دانش آموزان در ۲۵۰۰ مسجد عبادت اعتکاف را انجام دادند.

حجت‌الاسلام پورثانی تاکید کرد: البته دانش آموزان به همراه دوستان و یا خانواده خود سال‌های قبل هم در مراسم اعتکاف شرکت کرده بودند اما به صورت دانش آموزی، رسمی از سوی آموزی و پرورش و با بخشنامه این وزارت خانه امسال برای اولین بار بود که مراسم اعتکاف دانش آموزی انجام شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: برای سال آینده باید زودتر برنامه‌ریزی این مراسم را داشته باشیم و با تعداد بیشتری از دانش آموزان و به شکل ویژه‌تری اعتکاف دانش آموزی را برگزار کنیم.