امسال ۷۳۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی در یزد کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجف زاده، روز دوشنبه در نشست خبری مدیران اقتصادی استان یزد به مناسبت دهه فجر با اشاره به کشف فرارهای مالیاتی در سطح استان که عدد آن به ۷۳۰ میلیارد تومان می رسد، اظهار کرد: فرارهای مالیاتی یاد شده، رشته شغلی خاصی نداشته و در همه زمینه ها اقدام به صدور فاکتورهای صوری شده است.

وی عنوان کرد: در مواردی که فاکتورهای صوری صادر شده باشد، سراغ افراد ثالثی می رویم که از صدور این قبیل فاکتورها منتفع می شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت وصول مالیات در استان افزود: تا پایان سال جاری، ۱۰۰ درصد مالیات‌ها وصول خواهد شد.

نجف زاده عنوان کرد: از این میزان مالیات وصول شده ۵۸ درصد سهم بخش حقوقی غیرشرکتی، ۸ درصد سهم بخش عمومی و غیردولتی، ۶ درصد سهم مشاغل و ۳۲ درصد سهم ارزش‌ افزوده است.

وی با اشاره به وصول ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی عوارض در استان طی سال جاری اظهار کرد: ۶۵ درصد از این میزان بین دهیاری‌های استان توزیع شده است.

در این نشست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، مدیرکل گمرک استان یزد، مدیرکل امور تملیکی استان و رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در سال جاری، به سؤوالات خبرنگاران پاسخ دادند.