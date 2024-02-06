سردترین استان در روز جاری/ بارش برف و باران در برخی نقاط تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: امروز در شمال غرب، غرب، برخی مناطق شمال شرق و مرکز وزش باد شدید، در برخی مناطق گردوخاک پیشبینی میشود. همچنین اکنون بارش برف و باران در برخی نقاط تهران گزارش شده است. البته از فردا چهارشنبه تا شنبه در کشور جوی آرام برقرار میشود.
همچنین تا انتهای هفته در بیشتر مناطق بهجزء بخشهایی از جنوب کشور افزایش نسبی دما رخ خواهد داد همچنین خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی سه روز آینده و دریای خزر در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مواج خواهد شد.
آسمان تهران امروز ۱۷ بهمنماه ابری، گاهی بارش پراکنده و وزش باد شدی، از بعدازظهر کاهش ابر با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۱۸ بهمنماه) صاف، گاهی وزش باد ملایم، بهتدریج غبار محلی با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
طی امروز و فردا شهرکرد با کمینه دمای ۸- درجه سانتیگراد سردترین و بندرعباس با بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز استان کشور گزارش شده است.
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