اختصاص بیش از ۲۴۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح جهش تولید مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک سپه، آیت‌اله ابراهیمی مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های این بانک در مشارکت پروژه‌های کلان ملی و عرصه پروژه‌های عمرانی، حمایت از تولید محصولات استراتژیک، نهضت ملی مسکن، پیاده‌سازی بانکداری متمرکز، تدوین طرح تحول راهبردی، پرداخت تسهیلات، مسئولیت‌های اجتماعی و توسعه و ترویج بانکداری قرض‌الحسنه اظهار کرد: بانک سپه به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین بانک ایرانی همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی دولت، حمایت و پشتیبانی از تولید ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصاد بومی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و طرح‌های تسهیلاتی متنوعی را در چارچوب بانکداری بدون ربا اجرا و پیاده‌سازی کرده است.

ابراهیمی در تشریح عملکرد بانک سپه در عرصه حمایت از پروژه‌های کلان ملی و طرح‌های عمرانی و تولید داخلی عنوان کرد: این بانک با مشارکت در طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، برق، فولاد و سیمان، گام‌های بزرگی در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور برداشته است.

حمایت بانک سپه از پروژه کلان ملی انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی وی افزود: بانک سپه عاملیت توزیع منابع مالی پروژه «مهار و تنظیم آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آبکشی و زهکشی» در ۱۳ استان را با همکاری وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و … برعهده داشته است. همچنین این بانک در پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب خلیج‌فارس از طریق تفاهمنامه مشترک، اعطای تسهیلات و شرکت‌های زیرمجموعه بانک، حضور فعال داشته که تأمین آب شرب بخشی از ساکنان استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد و آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ مستقر در این استان‌ها و کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها از مهم‌ترین نتایج این اقدام بانک سپه است که مورد تقدیر رئیس جمهور نیز قرار گرفت.

مشارکت در احداث نیروگاه خورشیدی

مدیرعامل بانک سپه بیان کرد: اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال برای حمایت از احداث و ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در راستای توسعه مناطق کم‌برخوردار کشور و تأمین برق به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه کشور نیز از دیگر اقدامات این بانک در حوزه مشارکت در طرح‌های عمرانی به شمار می‌رود.

تأمین مالی ۲ میلیارد دلاری پتروپالایشگاه آناهیتا

وی تأمین مالی پتروپالایشگاه آناهیتا به مبلغ دو میلیارد دلار از محل منابع مالی صندوق توسعه ملی در قالب تفاهمنامه با قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) را از دیگر اقدامات بانک سپه در حمایت از طرح‌های ملی بیان کرد.

افتتاح خطوط تولید جدید در کارخانه کویرتایر

مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه کارخانه کویرتایر در استان خراسان جنوبی هم راستا با سیاست‌های بانک سپه برای اختصاص منابع به مناطق کمتر برخوردار از سال ۱۳۷۷ و با حمایت مالی و پشتیبانی بانک سپه آغاز به کار کرده است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته خطوط تولید ۱۴ هزار تنی تولید تایر سواری و ۵۰ هزار تنی تولید تایر فوق سنگین ماشین‌های صنعتی و باری در مراسمی با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور ایران افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مشارکت در طرح ملی هوشمندسازی یارانه آرد و نان (نانینو)

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به توانمندی‌های موجود و اعتماد دولت به بانک سپه، عاملیت طرح ملی خرید تضمینی گندم و مدیریت فروش آرد یارانه‌ای کشور و طراحی سامانه یکپارچه تخصیص و توزیع آرد یارانه‌ای به نانوایان کل کشور به این بانک محول شد و پیاده‌سازی سامانه مدیریت فروش آرد یارانه‌ای با هدف ارتقا و بهبود فضای کسب و کار طراحی و تولید شده که می‌توان از آن به عنوان یکی از نخستین تجارب بانک سپه در اجرای نمونه‌ای از گستره خدمات بانکداری شرکتی نام برد که با اعلام وزارت اقتصاد موجب صرفه‌جویی ۲۷ هزار میلیارد تومانی در صنعت آرد و نان کشور شده است.

وی افزود: حمایت و مشارکت در توسعه و احداث شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس، شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر، شرکت حفاری داناکیش، شرکت پتروشیمی صبای کنگان، شرکت کود شیمیایی اوره لردگان، شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، مولد نیروگاهی هریس، شرکت عمران آبشار سپادانا، فولاد تجارت طرق، نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان برق امید، آزادراه اصفهان شیراز، سهل گستران درمان، سیمان تیس چابهار، مجتمع ذوب فولاد آذرخش کویر، آرتا دارو آداک، پویاسازه دورانتاش و شرکت تعاونی مسکن فجرآفرین قزوین نیز از جمله اقدامات بانک سپه در حوزه‌های مختلف است.

تأمین مالی ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن

مدیرعامل بانک سپه در خصوص حمایت این بانک از طرح ملی مسکن، بیان کرد: بانک سپه و وزارت راه و شهرسازی به منظور ارائه تسهیلات بانکی برای تسریع در اجرایی شدن طرح نهضت ملی مسکن تفاهمنامه تأمین مالی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن را امضا کردند.

ابراهیمی افزود: براساس این تفاهمنامه، متقاضیان واجد شرایط در طرح نهضت ملی مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شوند و میزان این تسهیلات در تهران معادل ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای ۱ میلیون نفر جمعیت معادل ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای کشور ۳۰۰ میلیون تومان و در روستاها ۲۵۰ میلیون تومان است.

وی ادامه داد: این بانک مبلغ ۲۴۹ هزار و ۳۳۲ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب طرح جهش تولید مسکن شامل ودیعه مسکن شهری، مسکن نخبگان، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و حوادث قهری به ۱۴۵ هزار و ۸۶۱ واحد مسکونی اختصاص داده است.

پیاده‌سازی بانکداری متمرکز و تدوین طرح تحول راهبردی

مدیرعامل بانک سپه در ادامه با اشاره به پیشینه درخشان این بانک در استفاده از فناوری‌های نوین، خاطرنشان کرد: پس از اجرای موفق طرح ملی ادغام پنج بانک و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه که با اهتمام تمام ارکان بانک و همراهی و همکاری نهادهای سازمانی ذیربط به بهترین شکل و بدون هیچگونه خللی در ارائه خدمات به مشتریان این بانک‌ها صورت گرفت، نیاز و ضرورت «استقرار و توسعه سامانه بانکداری متمرکز» برای یکپارچه‌سازی ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان بیش از پیش احساس می‌شد؛ بنابراین بزرگ‌ترین تحول زیرساختی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بانک سپه و بزرگ‌ترین مهاجرت سیستمی در نظام بانکی کشور یعنی ایجاد و بهره‌برداری از سامانه جدید بانکداری متمرکز (Core Banking)و انتقال میلیون‌ها حساب در دستورکار قرار گرفت.

ابراهیمی اضافه کرد: پروژه‌ای که با توجه به ابعاد و حجم عمده تغییرات در فرآیندهای عملیاتی بانک، فراتر از استقرار یک سامانه نرم‌افزاری بوده و آغازگر تحولی عظیم در کسب‌وکار نخستین بانک کشور است.

با اجرای این طرح یک سیستم متمرکز در تمام واحدهای بانک استقرار یافت و امکان ارائه خدمت یکسان به تمام مشتریان در تمام شعب بانک سپه فراهم شد.

وی تشریح کرد: برنامه تحول راهبردی بانک سپه در افق ۱۴۰۴ با نگاه به تبدیل شدن این بانک اصیل به یک سازمان استراتژی‌محور، هوشمند، نوآور و متمایز در خلق ارزش برای مشتریان نیز تدوین و سند تحول راهبردی بانک در سوم خردادماه سال ۱۴۰۱ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

پرداخت بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته

مدیرعامل بانک سپه تشریح کرد: همچنین این بانک در سال گذشته ۲۰۱ هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در قالب یک میلیون و ۹۶۷ هزار و ۲۶۲ فقره تسهیلات در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، تسهیلات تکلیفی از جمله قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری، خوداشتغالی، کمک ودیعه مسکن مستأجرین و بخش بازرگانی پرداخت کرده است.

ابراهیمی افزود: طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در تابستان سال ۱۴۰۱، بانک سپه با کسب سهم ۳۳.۷ درصد از پرداخت تسهیلات بدون ضامن در کشور، رتبه نخست نظام بانکی را کسب کرد، به‌طوریکه بیشترین تسهیلات بدون ضامن توسط بانک سپه با ۵ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان برای ۱۹۵ هزار و ۹۷۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است.

پرداخت بیش از ۲۰۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مدیرعامل بانک سپه با تشریح عملکرد این بانک در حوزه پرداخت تسهیلات بیان کرد: در راستای اجرای تکالیف ابلاغی بانک مرکزی، بانک سپه به ۴۷ هزار و ۲۱۵ پرونده، میزان ۹۷ هزار و ۸۷۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به ۳۹ هزار و ۲۴ پرونده، مبلغ ۲۴ هزار و ۶۵۵ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری با کارمزد ۴ درصد طی ۹ ماه نخست سال جاری پرداخت کرده است.

این مقام مسئول در حوزه بانکی کشور ادامه داد: بانک سپه در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی به دلیل ارائه تسهیلات اشتغالزایی این بانک به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد تقدیر قرار گرفت.

ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور

ابراهیمی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار کرد: این بانک به‌منظور نقش‌آفرینی در حوزه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، نسبت به ساخت بیش از ۱۰۰ مدرسه در مناطق محروم و کم‌برخوردار کشور، مراکز آموزشی و بهداشتی و تأمین تجهیزات آبرسانی در این مناطق و همچنین آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اقدام کرده است.

وی ادامه داد: کمک به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان و آسیب‌دیدگان ناشی از بلایای طبیعی و ارائه امکانات بهداشتی و درمانی به نیازمندان، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به سربازان، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به نیازمندان و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، زنان سرپرست خانوار و سالمندان و افتتاح مدارس در مناطق کمتر برخوردار کشور از جمله دیگر اقدامات این بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است. دریافت نشان عالی و لوح سفیر و مروج مسئولیت‌های اجتماعی، نشان از حضور پررنگ بانک سپه در این عرصه دارد.

بانکداری دیجیتال

ابراهیمی در تشریح اقدامات این بانک در حوزه توسعه و ترویج بانکداری دیجیتال خاطرنشان کرد: بانک سپه برای نقش آفرینی در عرصه خدمت به مردم و نوآوری در بانکداری دیجیتال گام‌های بزرگی برداشته و بخش فناوری اطلاعات بانک مأموریت مهمی برعهده دارد که باید متناسب با نیازهای مشتریان به سمت هوشمند سازی کسب و کارها حرکت کند. تبدیل شدن این بانک به بزرگ‌ترین بانک دیجیتال کشور یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی در سند چشم‌انداز بانک است.

راه‌اندازی سامانه امید بانک و بانکداری غیرحضوری

مدیرعامل بانک سپه راه‌اندازی سامانه امیدبانک و بانکداری غیرحضوری را یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای بانک سپه در عرصه بانکداری دیجیتال عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: سامانه هوشمند مدیریت اتباع بانک سپه (سهما) به عنوان محصول برتر فناورانه سال در جشنواره فینتکس، تندیس محصول برتر را دریافت کرد.

ابراهیمی در تشریح سامانه «سهما» بانک سپه گفت: این سامانه به منظور تمرکز در سیاستگذاری، هدایت، راهبری، برنامه‌ریزی، مدیریت هوشمند و یکپارچه و ارائه خدمت‌رسانی به اتباع و مهاجرین خارجی در کشور و شناخت دقیق از چالش‌ها و مشکلات و مسائل آنها در حوزه‌های مختلف در سراسر کشور، توسط شرکت امیدبوم وابسته به بانک سپه راه‌اندازی شد.

توسعه و ترویج بانکداری قرض‌الحسنه

مدیرعامل بانک سپه اهتمام به اجرا و پیاده‌سازی بانکداری قرض‌الحسنه را از مهم‌ترین اولویت‌های بانک سپه عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری چهل و سومین مرحله قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با شعار «در مدار مهربانی، از مردم برای مردم» با میلیاردها ریال جوایز نقدی به منظور ترویج و ترغیب عموم هم میهنان گرامی به مشارکت در سنت پسندیده قرض‌الحسنه در سال جاری، نمونه‌ای از اقدامات عملی در این حوزه بوده است.

وی اضافه کرد: با ترویج و تبلیغ این سنت پسندیده و جلب اعتماد هموطنان عزیز، شاهد رشد ۳۷ درصدی در منابع قرض‌الحسنه بانک سپه بودیم که این منابع تماماً به حوزه‌های اشتغالزایی، ازدواج، فرزندآوری و مسائل مرتبط با معیشت مردم اختصاص یافت.

پرداخت ۳ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه

ابراهیمی با اشاره به ارائه وام قرض‌الحسنه ۳۰۰ میلیون تومانی در این بانک توضیح داد: با طراحی محصول «نگین امید» امکانی فراهم شد تا عموم هموطنان با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه غیرحضوری (دیجیتال) در سامانه امید بانک بدون مراجعه به شعب، براساس میانگین موجودی حساب خود در بازه زمانی دلخواه (۱ الی ۱۸ ماهه) مطابق نیاز (تا ۳ برابر میانگین حساب) تا سقف ۳ میلیارد ریال مشمول دریافت وام قرض‌الحسنه با نرخ کارمزد ۲ درصد شوند.

مدیرعامل بانک سپه یادآوری کرد: بانک سپه با تمام امکانات و ظرفیت‌های خود با بهره‌گیری از سرمایه انسانی متعهد، کوشا و توانمند، از هیچ تلاشی برای کمک به عمران، آبادانی و توسعه اقتصادی و صنعتی کشور دریغ نخواهد کرد و همواره در مسیر خدمت به کشور و هم‌میهنان عزیزمان گام برمی‌دارد.