آخرین اخبار کشت ۱۰ میلیون نهال در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، نهضت سبز یک نهضت ملی است که با عنوان طرح مردمی «کاشت یک میلیارد اصله نهال» مشخص شده است و سهم چهارمحال و بختیاری در یک دوره چهار ساله کشت ۱۰ هزار نهال است.
مسئولان حوزه منابع طبیعی بر این باورند که اجرای طرح «کاشت یک میلیارد درخت» در راستای کاهش آلودگی هوا است، همچنین در این طرح به دنبال تأمین سرانه فضای سبز برای هر فرد، زراعت چوب و… نیز هستند.
تولید سالانه ۲ میلیون نهال در چهارمحال و بختیاری
اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای سیاستهای سازمانی و همچنین سیاستهای کلی کشور، تاکید مقام معظم رهبری و ریاست جمهور و همچنین وزیر جهاد کشاورزی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بهعنوان دستگاه متولی کشت یک میلیارد درخت انتخاب شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس قرار شده در یک بازه چهار ساله یک میلیارد درخت در کشور تولید و کشت شود که سهم چهارمحال و بختیاری از این تعداد ۱۰ میلیون درخت است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: بنا بر این است که از ظرفیتهای نهالستانهای خصوصی و دولتی در راستای تولید نهال بهره ببریم، به این ترتیب برنامهریزی شده است که سالانه ۲ میلیون نهال تولید شود.
احمدی اضافه کرد: این اقدام از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و تعهد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نهال سال اول انجام شده است، قاعده و مبنای این طرح مردم هستند و اقدامات مختلفی در راستای اجرای این طرح مردمی صورت گرفته است.
وی اصلیترین فاکتور و آیتم این طرح را مردم عنوان کرد و افزود: در تولید، کاشت و نگهداری این درختان مردم حضور دارند و به منابع طبیعی کمک میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: همچنین ادارات دولتی و شرکتهای خصوصی این موضوع را در برنامه کاری دارند و در این زمینه در راستای مسئولیت اجتماعی خود با ما همکاری دارند، از همین رو تفاهمنامههای مختلفی با کلیه ادارات، نهادها، سازمانها و تشکلهای مردمنهاد منعقد کردیم و بر پایه آن برنامه همکاریها تنظیم شده است.
احمدی خاطرنشان کرد: در کنار همه این موضوعات از ظرفیت بهرهبرداران ماده ۳ طرحهای مرتعداری نیز استفاده کردیم و همکاری خوبی در این زمینه با ما شد، ضمن اینکه بهرهبرداران از عرصهها مراقبت و حفاظت مینمایند در قالب این قرارداد اقدام به کشت درختان جنگلی ازجمله بادام کوهی میکنند.
چالهبرداری ۶۸۰ هکتار و کشت بذر در طرح «کاشت ۱۰ میلیون نهال» در استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: تا الان ۲۰ هزار نهال تولید و کشت شده و در ۶۸۵ هکتار چالهبرداری صورت گرفته که در آن بذرکاری صورت گرفته، طرح تاکنون با موفقیت پیش رفته است و پیگیریها برای پایان آن در حال انجام است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نقاطی که برای کشت درخت در نظر گرفته میشود توسط خود اداره شناسایی شده و بعد از تهیه طرح، کاشت نهال یا بذر صورت میگیرد.
احمدی با بیان اینکه این طرح بر پایه کمک به تأمین فضای سبز، زراعت چوب، غنیسازی جنگلهای استان و افزایش پوشش جنگلی در حال اجرا است گفت: سرانه فضای سبزی که مردم استان باید داشته باشند ۱۰ متر است که هنوز به این سطح نرسیدیم و در این طرح به دنبال تأمین این سرانه هستیم.
وی بیان داشت: کشت نهال فقط در عرصههای ملی و منابع طبیعی نیست و در سطح شهر نیز کشت نهال داریم که با همکاری شهرداریها و دهیاریها انجام میشود، همچنین در بحث زراعت چوب در مستثنیات مردم اقدام به کشت میشود.
احمدی یکی از مشکلات پیش روی اجرای این طرح را بحث منابع مالی عنوان و خاطرنشان کرد: این منابع باید از طریق وزارتخانه تأمین شود، همچنین بحث آب و هوا و شرایط اقلیمی مشکل دیگری است که اجرای طرح را با مشکل مواجه میسازد، نبود بارندگی امسال در این استان سبب شده با مشکل مواجه شویم.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که همه دستگاههای اجرایی برای کاشت این تعداد درخت به ما کمک کنند و همه با هم همراه با مردم آن را به پایان برسانیم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: گونههایی که برای استفاده در این طرح تولید میشوند باید با اقلیم و شرایط آب و هوایی سازگار و بر پایه اصول علمی باشد، از همینرو کمیته علمی به ریاست رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان تشکیل شده است و رعایت اصول علمی در تولید این نهالها بررسی میشود.
احمدی تاکید کرد: از آنجایی که این طرح بیشتر مردمی اجرا میشود، تاکنون اعتبار خاصی هزینه نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، درختکاری رویکردی مهم برای حفظ محیط زیست است که در کشورهای مختلف جهان دنبال میشود و درختان علاوهبر اینکه بهعنوان ریههای زمین نقش مهمی در اکوسیستم دارند، نقش بسزایی هم در تأمین مواد غذایی انسانها ایفا میکنند، به این ترتیب اهمیت کشت درختان مشخص میشود.
نظر شما