تاکید وزیر نفت بر تسریع در ساخت پتروشیمی ابن سینا

به گزارش خبرگزاری مهر جواد اوجی صبح امروز (سهشنبه، ۱۷ بهمنماه) در سفری یک روزه به استان خوزستان و بازدید از طرح احداث پتروشیمی ابنسینای اندیمشک اظهار کرد: این طرح برای مدت ۱۴ سال بلاتکلیف بوده است و با تلاشهای انجامشده امیدواریم پیشرفت آن تسریع شود.
وی افزود: مقرر شده است سه واحد پاییندستی نیز همسو با تکمیل زنجیره ارزش محصول تولیدی این طرح ایجاد شود.
وزیر نفت یادآور شد: احداث خط لوله خوراک طرح پتروشیمی ابنسینای اندیمشک به طول ۹ کیلومتر پس از رسیدن طرح به ۳۰ درصد پیشرفت احداث میشود.
طرح پتروشیمی ابنسینای اندیمشک با هدف تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن اتیلن اکساید و تأمین خوراک واحدهای پاییندست اتوکسیلات، گلایکول اتر و اتانول آمین بهمنظور تکمیل زنجیره ارزش اتیلن کشور با حجم سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان با مالکیت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حال اجراست.
عملیات اجرایی این طرح اسفندماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد و مدت زمان اجرای آن ۴۲ ماه برآورد شده است که در دوران ساخت برای ۱۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد میکند.
بودجه ریالی این طرح تأمین و تاکنون ۱۰ میلیون یورو منابع ارزی برای خرید تجهیزات طرح اختصاص یافته و بخشی از تجهیزات سفارشگذاری شده است.
همزمان با افزایش ظرفیت تولید اتیلن در پارس جنوبی، بخشی از اتیلن مازاد تولیدی (حدود ۹۰ هزار تن) از مسیر خط لوله اتیلن غرب به اندیمشک منتقل و در این منطقه طرح اتیلن اکساید و محصولات پاییندست پتروشیمی احداث میشود.
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