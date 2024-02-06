واکنش سرمربی و بازیکن تیم ملی قطر به دیدار با ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، مارکز لوپز در نشست خبری قبل از بازی تیم‌های ملی ایران و قطر در نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا گفت: یک بازی سخت و پیچیده دیگر مقابل ایران داریم. این ششمین بازی است. به همین خاطر فشار بدنی زیادی روی بازیکنان وجود دارد اما به هر حال تلاش داریم عملکرد خوبی برای تماشاگران خود رقم بزنیم. تمام فوتبال آسیا آگاه هستند که تیم ملی ایران قدرتمند است و ما هم تیمی را دست کم نمی‌گیریم. برای کسب پیروزی وارد زمین می‌شویم و برای تعیین تاکتیک بازی با ید تا فردا صبر کنید.

او درباره آخرین وضعیت مصدومان تیم ملی قطر یادآور شد: تمام بازیکنان را در اختیار داریم و کسی غایب نخواهد بود. با احترام به تیم ملی ایران وارد زمین می‌شویم تا بدون ترس به نتیجه لازم برسیم. رمان کمی برای ریکاوری داشتیم اما تلاش خودمان را تمام و کمال انجام می‌دهیم.

مارکز در خصوص قضاوت داور کویتی که به زبان عربی مسلط است خاطرنشان کرد: تمرکز من فقط روی بازیکنان و تیم است. به این فکر نمی‌کنم که چه کسی داور مسابقه خواهد بود.

او درباره سابقه سابقه تدافعی تیم‌های عربی مقابل ایران تصریح کرد: شیوه خودمان را در بازی فردا بازی می‌کنیم. شاید از بازیکنان تهاجمی در بازی فردا استفاده کنم شاید هم این کار را نکنم! ما فردا می‌خواهیم ببریم و ممکن است سبک بازی‌مان تهاجمی یا تدافعی باشد.

سرمربی تیم ملی قطر گفت: ما فقط دو روز فرصت ریکاوری داشتیم. بازی فردا سخت‌ترین بازی ما خواهد بود. ما تمام توانمان را برای بازی فردا می‌گذاریم و می‌دانیم جایی هستیم که نام‌های بزرگی مانند استرالیا نتوانسته‌اند به آن برسند. تیم‌های قوی‌تر هم حذف شده‌اند و هر چیزی ممکن است.

هر دو تیم انگیزه زیادی برای این بازی داریم. ما در دور قبل قهرمان شدیم و در دوره کنونی هم به نیمه نهایی راه پیدا کرده‌ایم و این دستاورد بزرگی است.

سلمان طارق بازیکن تاًثیرگذار تیم ملی قطر نیز تصریح کرد: تیم ملی فوتبال ایران خیلی وقت است جام قهرمانی ملت‌های آسیا را نگرفته است. به همین خاطر انگیزه لازم را دارد و طبیعی است که با شور و شوق زیاد و انگیزه بالا پای به این بازی می‌گذارد.

ما هم دقیقاً چنین انگیزه و شوری را برای این بازی مهم داریم. امیدوارم که بتوانیم به فینال صعود کنیم و دوباره جام قهرمانی را بالای سر ببریم. طبیعتاً بازی بسیار سختی برای دو تیم است و هم ما و هم ایران تلاش زیادی کرده‌ایم که به این مرحله برسیم و امیدوارم اتفاقات نیکی برای پا رقم بخورد.