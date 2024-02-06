ساخت بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی در آیین واگذاری ۵ واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد شهرستان مهران با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان بیان کرد: ساخت این تعداد واحد مسکونی که از سال گذشته آغاز شده‌اند تا پایان امسال تکمیل و واگذار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی و خدمت مسکن به مددجویان کمیته امداد استان ارائه می‌شود تصریح کرد: این پروژه‌ها شامل: ساخت مسکن، تعمیرات منزل، گازکشی و ساخت فضاهای جانبی هستند.

مدیرکل امداد استان افزود: برای انجام این تعداد پروژه در مجموع بیش از ۹۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

مرادی پویانی نداشتن زمین را یکی از مشکلات سر راه خانه دار شدن مددجویان عنوان کرد و گفت: در صورت تأمین زمین مشکلات مسکن مددجویان به حداقل می‌رسد.

رئیس کمیته امداد مهران نیز در این آیین با اشاره به واگذاری ۵ واحد مسکونی به مددجویان مهران گفت: برای ساخت هر یک از این پنج واحد مسکونی مددجویی حداقل ۳۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.