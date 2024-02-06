به گزارش خبرگزاری مهر محمود حسنلو گفت: فرآیند تقسیم ارث متوفیان سهام عدالت بین وراث از طریق سامانه «میراث» در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: انتقال سهام توسط یکی از وراث یا نماینده آنها که در سجام احراز هویت شده، از طریق مراجعه به یکی از شعب سراسر کارگزاری‌های بورسی یا یکی از شعب بانک‌های ملی، تجارت، پارسیان و ملت انجام می‌شود.

حسنلو خاطرنشان کرد: تمامی فرآیند اجرای این اقدام، رایگان بوده و لازم نیست وراث هیچ‌گونه مبلغی را پرداخت کنند.

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تاکید کرد: همچنین هر یک از وراث می‌توانند به صورت جداگانه و با مراجعه به درگاه ذی نفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir نسبت به پرونده خود آگاهی پیدا کنند.

وی اعلام کرد: به محض تشکیل پرونده در یکی از شعب، وضعیت پرونده همه وراث در سایت https://ddn.csdiran.ir قابل مشاهده خواهد بود.

حسنلو با بیان اینکه توصیه ما به وراث این است که تشکیل پرونده و اقدام برای تقسیم ارث را به روزهای پایانی سال موکول نکنند، گفت: در پایان سال فرآیند توزیع سود سهام عدالت را خواهیم داشت، اگر فرآیند تقسیم سود سهام عدالت متوفیان حداکثر تا ۱۰ اسفند ماه به پایان برسد، سود سهام عدالت امسال و سال‌های گذشته به حساب آنها پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ با راه‌اندازی سامانه «میراث» در ۱۵ آبان ماه سال جاری از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه که با حضور مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه نمایشگاه کیش اینوکس رونمایی شد، انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث تسهیل شد.

گفتنی است؛ یکی از وراث که حتماً باید سجامی شده باشد در ابتدا باید به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس «ddn.csdiran.ir» وارد شوند و در گام بعدی با ورود به بخش «امور سهام عدالت متوفی» و با وارد کردن کدملی و تاریخ تولد متوفی در بخش «استعلام نوبت تشکیل پرونده» نسبت به زمان فرارسیدن تشکیل پرونده و نوع دارایی متوفی آگاهی لازم را کسب کرده، پس از آن در صورت تائید زمان تشکیل پرونده می‌توانند به هر یک از دفاتر کارگزاری و بانک‌های منتخب مراجعه کنند و در پایان نیز پس از تشکیل پرونده در یکی از دفاتر، امکان پیگیری پرونده از طریق بخش «استعلام وضعیت پرونده» در درگاه یکپارچه برای تمامی وراث، قابل مشاهده خواهد بود.