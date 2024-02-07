ایران - قطر؛ شکست طلسم یا دومین فینال متوالی میزبان/ رویای شیرین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال قطر و ایران در دومین بازی مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ شامگاه چهارشنبه ۱۸ بهمن از ساعت ۱۸:۳۰ و در ورزشگاه الثمامه و با قضاوت احمد علی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

دو تیم ایران و قطر تاکنون ۲۴ بار به مصاف هم رفته‌اند که حاصل این بازی‌ها ۱۶ برد برای ایران ۳ پیروزی برای قطر و نتیجه ۵ بازی این دو تیم هم با مساوی به پایان رسیده است. در این دیدارها جمعاً ۵۷ گل به ثمر رسیده که سهم تیم ایران ۴۱ گل و سهم تیم قطر ۱۶ گل بوده است.

نخستین دیدار دو تیم در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۸ برگزار شد که ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند با نتیجه دو بر صفر حریف خود را شکست دهند. آخرین بازی دو تیم هم در تورنمنت اردن در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ بود که شاگردان امیر قلعه نویی موفق شدند با نتیجه ۴ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

بهترین پیروزی ایران برابر قطر در بازی‌های فوتبال غرب آسیا در سال ۲۰۰۸ رخ داد که بازیکنان ایران با نتیجه ۶ بر یک حریف خود را شکست دادند و بهترین پیروزی قطری‌ها هم در مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۸ بود که آنها توانستند با نتیجه ۲ بر صفر ایران را شکست دهند.

ایران و قطر در این دوره از مسابقات به ترتیب به عنوان صدرنشین گروه‌های C و A پا به مرحله حذفی گذاشتند و ملی‌پوشان کشورمان در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی به ترتیب از سد سوریه و ژاپن عبور کردند و تیم قطر هم فلسطین و ازبکستان را شکست داد.

هر دو تیم برای دومین دوره متوالی است که به مرحله نیمه نهایی صعود می‌کنند، در سال ۲۰۱۹ ایران در نیمه نهایی مغلوب ژاپن شد اما قطر با شکست کره جنوبی به فینال راه یافت و در دیدار پایانی هم با یک گل ژاپن را مغلوب کرد و توانست به نخستین عنوان قهرمانی خود در ادوار مسابقات دست یابد. آخرین قهرمانی ایران هم به سال ۱۹۷۶ بر می‌گردد که تیم کشورمان توانست با شکست یک بر صفر کویت برای سومین بار متوالی بر سکوی نخست رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قرار بگیرد.

علاوه بر اینکه نخستین بازی دو تیم در جام ملت‌های آسیا بوده، ایران و قطر در جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ در مرحله گروهی رو در روی هم قرار گرفتند که آن بازی با تک گل سردار آزمون یک بر صفر به سود کشورمان خاتمه یافت تا در مجموع ایران و قطر ۲ بار در تاریخ مسابقات جام ملت‌های آسیا رو در روی هم قرار گرفته باشند و هر ۲ بازی به سود ملی‌پوشان ایران خاتمه یافته باشد.

اکرم عفیف و مهدی طارمی دو ستاره قطر و ایران به ترتیب در این دوره از مسابقات ۴ و ۳ گل وارد دروازه حریفان کرده‌اند که برای رسیدن به رکورد آیمن حسین مهاجم تیم ملی عراق هرکدام به ترتیب نیاز به ۲ و ۳ گل دارند.

علی دایی با ۴ گل زده بهترین گلزن ایران برابر قطر است و پس از او سردار آزمون با ۳ گل زده قرار دارد. در بین بازیکنان فعلی تیم ملی ایران علاوه بر آزمون، مهدی طارمی، محمدحسین کنعانی زادگان، علیرضا جهانبخش و احسان حاج صفی سابقه گلزنی به عنابی پوشان قطری را دارند. در بین بازیکنان تیم ملی قطر هم حسن الهیدوس کاپیتان این تیم سابقه باز کردن دروازه تیم ملی کشورمان را در کارنامه خود دارد.

ایران به همراه کره جنوبی بیشترین سابقه حضور در مرحله نیمه نهایی را داشته‌اند و این بازی هشتمین حضور ملی‌پوشان کشورمان در این مرحله است. سردار آزمون مهاجم تیم ملی ایران در ۳ دیدار اخیر خود در جام ملت‌ها موفق به گلزنی نشده که این آمار طولانی‌ترین روند بدون گل او را در ادوار این مسابقات به ثبت رسانده است؛ با این حال مهاجم تیم ملی کشورمان در ۳ بازی اخیر خود ۳ پاس گل برای هم تیمی‌هایش به وجود آورده است.

طبق اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC اکرم عفیف یکی از ستاره‌های بی چون و چرای قطری‌ها در این مسابقات بوده و به طور متوسط در هر بازی ۵/‌‬ ۳ موقعیت گلزنی برای تیمش خلق کرده است. خط حمله هر دو تیم از قدرت خوبی برخوردار است؛ پس از پایان محرومیت مهدی طارمی انتظار می‌رود که زوج او و سردار آزمون خط حمله ایران را تشکیل دهد و حسن الهیدوس، اکرم عفیف و معز علی ۳ بازیکن هجومی قطر برای مصاف با شاگردان قلعه نویی هستند.

در خط دفاع آمار قطری‌ها بهتر بوده است؛ ایران با ۴ گل خورده و قطر با ۲ گل خورده گام به دیدار ما قبل فینال گذاشته‌اند و باید دید در پایان کدام یک از این تیم‌ها جواز حضور در مرحله پایانی را به دست خواهند آورد.

برنده این دیدار روز شنبه ۲۱ بهمن باید رو در روی تیم ملی اردن در فینال این مسابقات قرار گیرد.

نتایج و برنامه دیدارهای باقی مانده هجدهمین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است:

جمعه ۲۲ دی ۱۴۰۲

گروه A: قطر ۳ - لبنان صفر

شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۲

گروه B: استرالیا ۲ - هند صفر

گروه A: چین صفر - تاجیکستان صفر

گروه B: ازبکستان صفر - سوریه صفر

یکشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۴ - ویتنام ۲

گروه C: امارات ۳ - هنگ‌کنگ یک

گروه C: ایران ۴ - فلسطین یک

دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - بحرین یک

گروه D: اندونزی یک - عراق ۳

گروه E: مالزی صفر - اردن ۴

سه‌شنبه ۲۶ دی ۱۴۰۲

گروه F: تایلند ۲ – قرقیزستان صفر

گروه F: عربستان ۲ – عمان یک

چهارشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۲

گروه A: لبنان صفر - چین صفر

گروه A: تاجیکستان صفر - قطر یک

پنجشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۲

گروه B: سوریه صفر - استرالیا یک

گروه B: هند صفر - ازبکستان ۳

گروه C: فلسطین یک - امارات یک

جمعه ۲۹ دی ۱۴۰۲

گروه D: عراق ۲ - ژاپن یک

گروه D: ویتنام صفر - اندونزی یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - ایران یک

شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۲

گروه E: اردن ۲ - کره جنوبی ۲

گروه E: بحرین یک - مالزی صفر

یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲

گروه F: عمان صفر - تایلند صفر

گروه F: قرقیزستان صفر - عربستان ۲

دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲

گروه A: تاجیکستان ۲ - لبنان یک

گروه A: قطر یک - چین صفر

سه‌شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۲

گروه B: سوریه یک - هند صفر

گروه B: استرالیا یک - ازبکستان یک

گروه C: هنگ‌کنگ صفر - فلسطین ۳

گروه C: ایران ۲ - امارات یک

چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲

گروه D: ژاپن ۳ - اندونزی یک

گروه D: عراق ۳ - ویتنام ۲

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲

گروه E: کره جنوبی ۳ - مالزی ۳

گروه E: اردن صفر - بحرین یک

گروه F: قرقیزستان یک - عمان یک

گروه F: عربستان صفر - تایلند صفر

یک‌هشتم نهایی

یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲

استرالیا ۴ - اندونزی صفر

تاجیکستان یک - امارات یک (ضربات پنالتی: ۵ بر ۳ به سود تاجیکستان)

دوشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۲

عراق ۲ - اردن ۳

قطر ۲ - فلسطین یک

سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲

ازبکستان ۲ - تایلند یک

عربستان یک - کره جنوبی یک (ضربات پنالتی عربستان ۲ - کره جنوبی ۴)

چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲

بحرین یک - ژاپن ۳

ایران یک - سوریه یک (ضربات پنالتی ایران ۵ - سوریه ۳)

یک‌چهارم نهایی

جمعه ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

تاجیکستان صفر - اردن یک

استرالیا یک - کره جنوبی ۲

شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲

ایران ۲ - ژاپن یک

قطر یک - ازبکستان یک (ضربات پنالتی: قطر ۳ - ازبکستان ۲)

نیمه‌نهایی

سه‌شنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲

اردن ۲ - کره جنوبی صفر

چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

ایران - قطر، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه الثمامه

فینال ۲۱ بهمن ۱۴۰۲

برنده دیدارهای ۴۹ و ۵۰، ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه لوسیل