بیش از ۱۰۰۰ نفر در دزفول خدمات آندوسکوپی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروپناه عصر امروز سه شنبه در آئین بهره برداری از ۲۶ طرح بهداشت و درمان دزفول با بیان اینکه خدمات بهداشت و درمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم شتاب گرفته است، تصریح کرد: ۲۶ طرح محرومیت زدایی در شهرستان دزفول اجرا شده که ۱۳ طرح از این تعداد از جمله مرکز منتخب سردشت به بهره برداری رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به آغاز گام نخست و دوم دانشکده پزشکی دزفول در حوزه آموزش افزود: این دانشکده ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور دارد که امید است با تزریق اعتبارات سریع‌تر تکمیل شود.

وی اسپکت ادامه داد: تاکنون بیش از یک هزار نفر در دزفول خدمات آندوسکوپی با تعرفه دولتی دریافت کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول، خرید خوابگاه پسرانه در حوزه دانشجویی با ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار از طریق وام بانک رفاه را یادآور شد و گفت: ۴۰۰ دانشجو در حال حاضر در این سرای دانشجویی اسکان دارند.

خسروپناه با بیان اینکه تاییدیه رشته‌های تخصصی زنان و اتاق عمل از وزارت بهداشت گرفته شده است، اظهار کرد: مرکز تغییر اقلیم و سلامت به دزفول داده شده است که نهم و دهم اسفند نخستین همایش وزارت بهداشت در این زمینه در دانشگاه علوم پزشکی دزفول برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت ۹ هسته فناور در مرکز رشد و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول افزود: خیران سلامت دزفول اقدامات ارزشمندی را نظیر تأمین تجهیزات پزشکی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انجام می‌دهند که جای قدردانی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: قرارگاه جهادی این دانشگاه با استفاده از ظرفیت سمن‌های خیر در حوزه‌های تخصصی و فوق تخصصی راه اندازی شده که از این طریق نیز کمک‌هایی به مددجویان کمیته امداد و مناطق محروم ارائه می‌شود.

خسروپناه در ادامه بیمارستان یازهرا دزفول را مهمترین طرح بهداشت و درمان خوزستان دانست و اظهار کرد: این بیمارستان اکنون ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از نظر کارگاهی بسیار فعال است.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۸۰۰ پست رسمی و پیمانی برای بیمارستان یازهرا در نظر گرفته شده است، گفت: امید است این بیمارستان با کمک‌های استاندار و هیأت دولت به زودی افتتاح شود.