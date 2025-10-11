«شهر سالم» نقشه راهی برای نجات کیفیت زندگی در دزفول است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول پیش از ظهر امروز شنبه به ریاست عادل دوائی‌فر و با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول و نماینده فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، اجرای طرح «شهر سالم» به‌عنوان یکی از رویکردهای نوین در ارتقای سلامت اجتماعی و محیطی شهر مورد بحث قرار گرفت. این طرح بر اساس چارچوب سازمان جهانی بهداشت طراحی شده و با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان، بهبود شاخص‌های فردی و اجتماعی، و ایجاد شهری سالم‌تر، ایمن‌تر و با نشاط‌تر، در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

عادل دوائی‌فر، رئیس کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول، با تأکید بر ضرورت ارتقای شاخص‌های سلامت شهری گفت: طرح شهر سالم فقط یک شعار نیست؛ این برنامه می‌تواند نقشه راهی برای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه علوم پزشکی باشد تا سلامت شهروندان به‌عنوان اولویت اصلی مدیریت شهری دنبال شود.

وی افزود: توجه به سلامت روانی و جسمی مردم، بهبود زیرساخت‌های شهری و بهداشتی، و ارتقای محیط زندگی، از محورهای اساسی این رویکرد است.

در ادامه نشست، علی عصار، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دزفول، ضمن قدردانی از اقدامات کمیسیون خدمات شهری در بهسازی بوستان‌ها برای بهره‌مندی سالمندان، اظهار کرد: اجرای طرح شهر سالم نیازمند همکاری مستمر بین دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و سایر نهادهای مرتبط است.

وی با اشاره به اجرای پایلوت این طرح در برخی مناطق دزفول گفت: در تلاش هستیم الگوی موفقی برای ارتقای سلامت عمومی شهر ایجاد کنیم. افزایش نشاط، امید و مشارکت اجتماعی از نتایج مورد انتظار این برنامه است.

در پایان نشست، اعضا بر تشکیل کارگروه مشترکی میان شورای شهر، شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی برای تدوین برنامه اجرایی طرح شهر سالم در دزفول تأکید کردند.