به گزارش خبرنگار مهر ایمان درخشی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: بر اساس اهمیت کار فرهنگی و تنوع کار در این حوزه شاهد دشواری در اجرای کار فرهنگی در برخی از محدوده و مناطق هستیم.
وی افزود: شهر کرمانشاه به دلیل توپوگرافی فرهنگی و اجتماعی خود و بر اساس مهاجر پذیری که دارد شاهد برخورد و جاگیری اقوام مختلف همراه با تفکر، پوشش، گویش، لهجه و… متفاوت است که هر یک از این موارد در محدوده منطقه خاص خود در شرایط و چهارچوب ویژه باید مورد توجه قرار گیرند.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: شناسایی درست از آسیبها به عنوان یکی از بخشهای مهم جغرافیای فرهنگی کرمانشاه نیازمند برنامهریزی بوده و با توجه به دشواری کار فرهنگی باید ریل گذاری فرهنگی در شهر بر اساس سه حوزه رویدادهای تقویمی اقدامات زیرساختی و اثرگذاری فعالیتها انجام گیرد.
درخشی همچنین بر ۵ حوزه مهم حاکم بر شهر تاکید و خاطرنشان کرد: ارزشهای دینی، نشاط، ورزش، سلامت زندگی و هویت حوزههای مهم محور کار فرهنگی بوده که در این راستا نیازمند همکاری و اجرای برنامههای متناسب با هر یک از حوزههای نام برده هستیم.
وی با اشاره به استفاده از فرصتها و تبدیل تهدیدها به موقعیت برای انجام کارهای فرهنگی، گفت: توسعه زیرساختهای فرهنگی به منظور اجرا و پیگیری برنامههای فرهنگی باید به طور جدی دنبال شود و اکنون در راستای این امر به دنبال راهاندازی فرهنگسراهای جدید به عنوان مرکز اصلی آموز فرهنگی خواهیم بود.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: هم اکنون شهر کرمانشاه با وجود ۶ فرهنگسرای فعال نیازمند افزایش این مراکز فرهنگی است چرا که پاسخگویی به امور فرهنگی این شهر یک میلیون نفری با تکیه بر این تعداد امکان پذیر نیست.
درخشی به موافقت و طراحی برای راه اندازی فرهنگسراهای جدید اشاره و عنوان کرد: یکی از مهمترین دغدغههای حوزه فرهنگی در کرمانشاه توجه به مناطق حاشیهای این شهر بوده که بر اساس درخواستهای صورت گرفته اقدامات لازم برای راهاندازی ۶ فرهنگسرا به صورت استیجاری در مناطق کم برخوردار حاشیهای انجام گرفته است.
وی تاکید کرد: همچنین راهاندازی یک فرهنگسرا در شهرک کرناچی در آینده نزدیک و سه فرهنگسرا در محوطه پارکهای کرمانشاه در صورت بودجه مصوب سال آینده در دستور کار قرار گرفته که بر این اساس مجموعاً ۱۰ فرهنگسرا در شهر کرمانشاه راه اندازی میشود تا تعداد آنها به ۱۶ مورد برسد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در ادامه به اجرای دیگر طرحهای فرهنگی و مؤثر در شهر کرمانشاه اشاره و مطرح کرد: اجرای طرح هویت شهری با عنوان «پلاک افتخار» در اسفندماه سال جاری در دستور کار قرار گرفته که بر این اساس قرار است در هر محله بر سر در منازلی که دارای چهرههای شاخص و معروف هستند عناوین مخصوصی نصب گردد.
درخشی ادامه داد: بسیاری از این خانهها دارای چهرههای شاخصی هستند که باید به مردم شناخته شده و روحیه و فرهنگ آنها به مردم یاد آوری شوند این خانههای با عناوینی از جمله خانه فاطمی، خانه حسینی، جوانمرد، قهرمان و خانواده شهید نشانه گذاری خواهند شد.
وی به اجرای طرح «شهیر» نیز اشاره و عنوان کرد: در این طرح افراد گمنامی که کارهای ویژه در حوزه فرهنگی و هنری انجام میدهند مورد تجلیل و همچنین به جامعه معرفی خواهند شد.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه اصافه کرد: طرح زنگ شهروندی یکی دیگر از طرحهایی است که با وجود اجرای آن در گذشته اما اکنون به بی توجهی و فراموشی دچار شده و با احیای آن قرار است با همکاری اداره آموزش و پرورش در قالب ساخت انیمیشنهای آموزشی شهروندان در شبکه آموزشی شاد از اردیبهشت ماه در مدارس به صورت نمایش به اجرا در بیاید.
حضور ۶ شهر خلاق جهان از کشورهای آسیایی در رویداد بین المللی کرمانشاه
درخشی همچنین به مهمترین رویداد استان کرمانشاه در حوزه شهر خلاق خوراک جهان تاکید کرد و گفت: این رویداد به دلایل مختلفی تاکنون به تعویق افتاده و قرار است در اردیبهشت ماه در صورت عدم بروز مشکلات توسط میراث فرهنگی و شهرداری کرمانشاه و با ۶ حضور شهر خلاق از کشورهای آسیایی برگزار شود.
وی متذکر شد: استان کرمانشاه با ۸۰ خوراک بومی در این رویداد بین المللی قرار است میان وعده، آش خورشت نان و شیرینی را به صورت جدا و تفکیک شده معرفی و در غرفهها به نمایش بگذارد که در این رویداد شهرهای الزهله لبنان، قاضی آنتپ ترکیه، لنکران آذربایجان، شونده چین به عنوان شهرهای خلاق و سلیمانیه و اربیل نیز به دلیل همسایگی با خوراکهای معرف خود حضور پیدا میکنند.
درخشی در پایان با بیان اینکه رویداد بین المللی شهر خلاق خوراک یک رویداد خوراکی حلال است، افزود: بر این اساس غذاهای طبخ شده در این رویداد به صورت حلال بوده که برای کشورهای خارجی یک غرفه ویژه سرآشپزان شهرهای حاضر مهیا خواهد شد و همچنین در این رویداد علاوه بر حضور شهرهای دعوت شده از خارج از کشور شهرهای شیراز، یزد، تبریز، زنجان، بندرعباس، رشت، اصفهان، سنندج، همدان و تهران نیز به عنوان شهرهای خلاق و نامزد شهر خلاق خضور خواهند داشت.
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