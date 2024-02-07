رانش زمین در فیلیپین ۳۶ کشته و مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌اف‌پی، به‌دنبال رانش زمین در استان داوائو دو اورو واقه در جزیره میندانائو در جنوب فیلیپین، دو دستگاه اتوبوس زیر گل‌ولای مدفون و در پی آن ۵ نفر کشته و ۳۱ نفر مصدوم شدند.

خبرگزاری فرانسه نوشته است که این اتوبوس‌ها حامل کارگران معدن روستایی در استان مذکور بوده و در زمان رانش، دست کم ۲۸ سرنشین داشتند اما هشت نفر از آنها از پنجره‌ها موفق به فرار و نجات جان خود شدند.

ادوارد ماساپیلی، مقام سازمان مدیریت بحران منطقه‌ای گفت که پنج جسد از زیر گل‌ولای بیرون کشیده شده‌اند. همچنین ۳۱ تن از روستاییان نیز مصدوم شدند. به گفته وی، دو نفر از مصدومان به شدت آسیب‌ دیده‌اند و شرایط وخیمی دارند.