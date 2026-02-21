رانش زمین در جنوب فیلیپین جان ۷ نفر را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، صلیب سرخ فیلیپین اعلام کرد که تیم آنها سه جسد را از رانش زمینی که پنجشنبه شب در روستایی در شهر مونکایو در استان داوائو د اورو رخ داد، بیرون آورده است.

ریچارد گوردون، رئیس و مدیر اجرایی صلیب سرخ فیلیپین، در پستی در رسانه‌های اجتماعی گفت: مقامات همچنان در حال ارزیابی منطقه برای اطمینان از ایمنی ساکنان و امدادگران هستند.

ایستگاه آتش نشانی شهر در پستی در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که رانش زمین همچنین صبح جمعه یک خانواده چهار نفره را در شهر ماتی، داوائو اورینتال، دفن کرد.

گوردون گفت بارش شدید باران، اوایل روز جمعه باعث جاری شدن سیل و رانش زمین در بخش‌هایی از میندانائو شد و جوامع سوریگائو دل سور، داوائو د اورو و داوائو شرقی را تحت تأثیر قرار داد.

وی گفت که شعب صلیب سرخ در استان‌های آسیب‌دیده در حالت آماده‌باش شدید قرار دارند و نظارت مداوم و عملیات واکنش سریع در حال انجام است.

در شهر بیسلیگ، استان سوریگائو دل سور، صلیب سرخ اعلام کرد که سیل در چندین جامعه به سطح کمر تا سینه رسیده است و تیم‌های صلیب سرخ را وادار به تخلیه مناطق با افزایش سطح آب کرده است. داوطلبان به خانواده‌ها در انتقال به مناطق امن‌تر کمک کردند.

صلیب سرخ اعلام کرد که نظارت و هماهنگی با دفاتر محلی کاهش خطر بلایا و مدیریت همچنان ادامه دارد.