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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۲۵

بازتاب خرید جدید سپاهان در میان خبرنگاران عربستانی

بازتاب خرید جدید سپاهان در میان خبرنگاران عربستانی

خبرنگاران عربستانی نسبت به خرید جدید باشگاه سپاهان در آستانه دیدار با الهلال عربستان واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان به درخواست «ژوزه مورایس»، سرمربی تیم فوتبال سپاهان علی‌اصغر اعرابی را با قراردادی به مدت ۲.۵ فصل جذب کرد. این تیم در جام باشگاه‌های آسیا روز ۲۶ بهمن در مرحله یک هشتم نهایی جام باشگاه‌های آسیا به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.

انتقال اعرابی به این تیم در آستانه دیدار با الهلال از چشم خبرنگاران عربستانی دور نماند و یک خبرنگار مطرح این کشور در این خصوص نوشت: باشگاه سپاهان ایران برای تقویت تیمش قبل از رویارویی با الهلال در لیگ قهرمانان آسیا با علی اعرابی که در پست هافبک بازی می‌کند قرارداد امضا کرد.

بازتاب خرید جدید سپاهان در میان خبرنگاران عربستانی

کد مطلب 6017554

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