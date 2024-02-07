آرد نان استاندارد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه امروز در مراسم رونمایی از استاندارد ملی آرد و نان اظهار کرد: با آزادسازی روند تولید آرد کامل و استانداردسازی این مسیر، زمینه برای استفاده مردم ایران از نان و آرد کامل فراهم شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تأمین نان کامل و باکیفیت اراده قطعی دولت سیزدهم است که بر همین اساس نیز آرد کاملی مطابق با استانداردهای روز و علم‌پایه عرضه خواهد شد. کیفیت نان دغدغه ملی است بنابراین باید در جهت افزایش کیفیت این محصول عزم ملی داشته باشیم.

اسلام پناه همچنین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در استاندارد جدید همه اجزای گندم، از جمله مغز، جوانه و سبوس گندم دیده شده و با اجرای آن نان کامل با کیفیت در اختیار مصرف‌کننده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر در برخی استان‌ها از جمله مرکزی، قم، هرمزگان، اصفهان، تهران و غیره این آرد در دسترس نانوایان قرار دارد. البته در حال حاضر این استاندارد اجباری نشده و امیدواریم در آینده فراگیرتر شود.

اسلام‌پناه با بیان فعلاً به سبک انتخابی جلو می‌رویم و انتخاب را به مصرف‌کننده واگذار می‌کنیم، تصریح کرد: در مراحل بعدی این استاندارد وارد فرآیند اجباری شدن می‌شود. البته اجباری شدن باید در شرایطی انجام شود که سازوکارها فراهم شود و به نانوایی‌ها آسیب وارد نشود.

رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مشوق فعلاً در انتخاب مصرف کننده است، تصریح کرد: قیمت این آرد با قیمت آرد نانوایی‌های آزاد پز تفاوتی ندارد.

به گفته وی فرق استاندارد آرد کامل با استاندارد قبلی این است که استاندارد قبلی کامل نبود و برخی اجزا مثل سبوس و مغز گندم در نان وجود نداشت. بنابراین ذائقه مردم را به سمت نان روشن برده بودند. اما نان اصولاً نباید سفید باشد، بلکه نان باید اجزای کامل سبوس و جوانه را داشته باشد.

اسلام پناه ادامه داد: به ازای مصرف متداول نان با آرد قبلی سالانه ۰.۵ سانتی متر چربی دور شکم برای مصرف کننده افزایش پیدا می‌کرد. در مقابل آرد جدید همه نیازهای مصرف کننده را پوشش می‌دهد و آثار منفی بر سلامت ندارد و از امروز این آرد در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد.