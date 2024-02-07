درهم کوبیدن مواضع رژیم صهیونیستی ادامه دارد/ مقاومت در کمین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «علی خریس» نماینده پارلمان لبنان امروز چهارشنبه در سخنرانی در مراسم تشییع پیکر شهدای جنبش امل در جنوب لبنان که در راه حمایت از مردم غزه جان خود را فدا کردند، گفت: مجاهدان ما در دفاع از سراسر لبنان از شمال تا جنوب به شهادت رسیدند.

خریس افزود: به نیابت از جنبش امل و کادر رهبری و شهدای صالح آن، ادامه مقاومت و درهم کوبیدن مواضع دشمن صهیونیستی را اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه جنبش امل هزاران شهید را برای دفاع از لبنان تقدیم کرده است، تاکید کرد: زمان شکست‌ها گذشته است.

نماینده پارلمان لبنان ادامه داد: با استناد به رویکرد مقاومت و جنبش امل تأکید می‌کنیم که قدرت لبنان در معادله ارتش، مردم و مقاومت آن قرار دارد که با خون شهدا برقرار شده است.

علی خریس تصریح کرد: ما به دشمنان صهیونیست هشدار می‌دهیم که اگر به فکر حمله به لبنان باشید، رزمندگان جنبش امل، حزب الله و همه عناصر مقاومت در کمین شما خواهند بود.

جنبش امل امروز پیکرهای سه شهید خود را که در راه قدس به شهادت رسیدند، طی مراسم باشکوهی و با حضور گسترده مردم در شهر صور در جنوب لبنان تشییع کرد.