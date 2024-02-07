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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

وقتی رشد تورم داریم چرا قیمت خودرو باید ارزان شود؟

وقتی رشد تورم داریم چرا قیمت خودرو باید ارزان شود؟

معاون وزیر صمت گفت: به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و غیره ارزان می شود که خودرو ارزان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، اظهار کرد: احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت افزود: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمی‌شود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود.

به گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.

کد مطلب 6017881
سمیه رسولی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      چرا قیمت مواد مخدر زیاد تکان نمیخوره؟
    • IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      عزیز.....اگر صادق هستید.. اجازه بدهید خودرو خارجی..با همان تعرفه داخلی وارد بشود .. ببینید کسی خودرو داخلی می‌خرد.. آنگاه قیمت را بالا ببرید!
    • علی IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تورم باید مهار شود و ارزش پول ملی به صورت حقیقی و مطابق حقایق اقتصادی حفظ شود تا قدرت خرید مردم بیش از این تضعیف نشود و به مرور قدرت خرید از دست رفته مردم ترمیم شود تا بتوانند کالاها و خدمات تولیدی را بخرند و اینگونه به رونق تولید و صنایع داخلی از جمله خودروسازی منجر شود
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      عزیز.....اگر صادق هستید.. اجازه بدهید خودرو خارجی..با همان تعرفه داخلی وارد بشود .. ببینید کسی خودرو داخلی می‌خرد.. آنگاه قیمت را بالا ببرید!
    • علی IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      2 1
      پاسخ
      ما مردم به خاطر رشد تورم از شما مسوولان پوزش می‌خواهیم!
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۹
      0 1
      پاسخ
      هر چی میکشیم از دست شماهاست

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