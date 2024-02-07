وقتی رشد تورم داریم چرا قیمت خودرو باید ارزان شود؟

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به اینکه احتمال روند کاهشی شدن قیمت خودرو، در آینده وجود دارد، اظهار کرد: احتمال آن منفی است و قیمت خودرو در آینده روند کاهشی ندارد.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت افزود: منظور بنده از اینکه خودرو ارزان نمیشود این است که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمیشود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و … ارزان میشود که خودرو ارزان شود.
به گفته منطقی، البته اگر نرخ تورم کاهشی شود، قیمت خودرو در بازار هم ارزان خواهد شد.
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