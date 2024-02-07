به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.
همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد.
کرج- محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.
همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد.
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