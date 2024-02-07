به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.

همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد.