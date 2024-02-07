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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۷

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد

کرج- محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، محدودیت تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران – شمال و محور چالوس – کرج اجرا شد.

همچنین محور چالوس و آزادراه تهران - شمال یکطرفه شد.

کد مطلب 6017931

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    نظرات

    • آیدین IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      2 0
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      ایران باخت
    • IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      1 0
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      بیچاره مردم شمال همیشه مشکل یکطرفه کردن با اخلال در زندگی آنها می شود مسئولین ما هم درخواب
    • امیر IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      خب زودتر اطلاع رسانی کنید تا تکلیف خودمون بدونیم،ما تا الان ساعت 1 شب توی ترافیک بین ماشینا گیر کردیم منتظر باز شدن جاده،چرا واسه وقت وبرنامه ریزی مردم ارزش قایل نیستید؟؟؟؟!!!

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