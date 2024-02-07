به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان ایران امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن با هماهنگی باشگاه و با نظر سرمربی تیم در یک کارگاه آموزشی حضور پیدا کردند. برگزاری دوره‌های آموزشی از الزامات کنفدراسیون برای صدور مجوز حرفه‌ای است و برنامه امروز سرخ‌پوشان نیز موضوع «هوش هیجانی» بود که از مباحث مهم در بحث ورزش حرفه‌ای و قهرمانی و فوتبال است.

تمرین پرسپولیس هم از ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد و ۷۰ دقیقه به طول انجامید. غایبان همچنان همان چهار ملی‌پوش هستند و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی بودند. پاسکاری کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ و فوتبال تمرینی از بخش‌های مختلف جلسه امروز بود.

در جریان فوتبال تمرینی، اوسمار ویه‌را با سخت‌گیری بیشتری چند بار با به صدا درآورد سوت، بازی را متوقف کرد و از بازیکنان خواست درست مطابق دستور تاکتیکی ارائه شده کار را دنبال کنند.