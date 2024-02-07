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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۰

تمرین سرخ‌پوشان بعد از دوره آموزشی «هوش هیجانی»

تمرین سرخ‌پوشان بعد از دوره آموزشی «هوش هیجانی»

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز (چهارشنبه) خود را بعد از شرکت در کارگاه آموزشی هوش هیجانی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان ایران امروز چهارشنبه ۱۸ بهمن با هماهنگی باشگاه و با نظر سرمربی تیم در یک کارگاه آموزشی حضور پیدا کردند. برگزاری دوره‌های آموزشی از الزامات کنفدراسیون برای صدور مجوز حرفه‌ای است و برنامه امروز سرخ‌پوشان نیز موضوع «هوش هیجانی» بود که از مباحث مهم در بحث ورزش حرفه‌ای و قهرمانی و فوتبال است.

تمرین پرسپولیس هم از ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد و ۷۰ دقیقه به طول انجامید. غایبان همچنان همان چهار ملی‌پوش هستند و سایر بازیکنان در اختیار کادر فنی بودند. پاسکاری کوتاه و ترکیبی، حفظ توپ و فوتبال تمرینی از بخش‌های مختلف جلسه امروز بود.

در جریان فوتبال تمرینی، اوسمار ویه‌را با سخت‌گیری بیشتری چند بار با به صدا درآورد سوت، بازی را متوقف کرد و از بازیکنان خواست درست مطابق دستور تاکتیکی ارائه شده کار را دنبال کنند.

کد مطلب 6018019
بهنام روان پاک

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