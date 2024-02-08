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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

به مناسبت عید مبعث حرم امیر المومنین(ع) از سوی خادمان آستان قدس علوی گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز مبعث پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) حرم و مضجع شریف امیرالمومنین (ع) در نجف اشرف گلباران شد.

خادمان آستان مقدس علوی همزمان با ۲۷ رجب عید مبعث حرم مطهر امیر المومنین (ع) با کتیبه‌های منقش به القاب پیامبر اکرم (ص) صحن‌های حرم را تزئین کردند.

همچنین با اهدای هزاران شاخه گل مضجع نورانی وصی پیامبر (ص) گلباران شد.

حضور سیل مشتاقان در نجف اشرف و زیارت امیر المومنین (ع) و ارائه برنامه‌های متنوع مولودی خوانی از دیگر فعالیت‌های آستان مقدس علوی در عید بزرگ مبعث بوده است.

در ادامه تصاویری از تزئین صحن و سرای نجف با گل‌ها را مشاهده می‌کنید:

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

تصاویری زیبا از گل آرایی حرم امیرالمومنین(ع) در عید مبعث

کد مطلب 6018364

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