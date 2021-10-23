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۱ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۰۸

به مناسبت ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)؛

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

همزمان با سالروز 17 ربیع الاول ضریح مطهر امیر المومنین(ع) در نجف اشرف گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب ولادت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، مضجع نورانی و مطهر وصی پاکش در نجف اشرف گلباران شد.

همزمان با سالروز ۱۷ ربیع الاول، ولادت پیامبراکرم (ص) حرم امیر المومنین علی بن ابیطالب (ع) در نجف اشرف با کتیبه‌هایی منقش به نام رسول اکرم (ص) مزین شد و ضریح مطهر آن حضرت با گل‌هایی متنوع و زیبا از سوی خادمان آراسته شد.

همچنین فردا یکشنبه ۱۷ ربیع الاول استان نجف اشرف به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) از سوی استانداری این شهر در عراق تعطیل اعلام شد.

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد
حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

کد مطلب 5334368

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