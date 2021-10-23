حرم امیر المومنین(ع) گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب ولادت نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، مضجع نورانی و مطهر وصی پاکش در نجف اشرف گلباران شد.

همزمان با سالروز ۱۷ ربیع الاول، ولادت پیامبراکرم (ص) حرم امیر المومنین علی بن ابیطالب (ع) در نجف اشرف با کتیبه‌هایی منقش به نام رسول اکرم (ص) مزین شد و ضریح مطهر آن حضرت با گل‌هایی متنوع و زیبا از سوی خادمان آراسته شد.

همچنین فردا یکشنبه ۱۷ ربیع الاول استان نجف اشرف به مناسبت ولادت با سعادت پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) از سوی استانداری این شهر در عراق تعطیل اعلام شد.













