به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی کمپانی رویال شکسپیر، «این دیگر مذاکره نیست بلکه یک نبرد رو در رو است؛ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۹۷ در کنفرانس کیوتو و در ساعت ۵ بامداد، کشورهای دنیا به بن‌بست رسیده‌اند. ۱۱ ساعت از زمانی که باید کنفرانس پیمان محیط‌زیستی تمام می‌شد، گذشته است. ساعت همچنان در حال سپری شدن است و ... .»

ماجرای ذکرشده بخشی از داستان نمایش «کیوتو» به عنوان یکی از جدیدترین تولیدات کمپانی رویال شکسپیر لندن است.

این نمایش که به پیمان بین‌المللی «کیوتو» در سال ۱۹۹۷ برای کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای به عنوان عامل اصلی گرم‌شدن زمین می‌پردازد، توسط استفان دالدری و جاستین مارتین کارگردانی شده است.

«کیوتو» از ۱۸ ژوئن سال جاری میلادی (تابستان ۱۴۰۳)، در سوآن‌تئاتر کمپانی رویال شکسپیر روی صحنه خواهد رفت.