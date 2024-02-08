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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۴۶

پس از حذف تیم ملی در آسیا؛

سامان قدوس به لندن برگشت

سامان قدوس به لندن برگشت

پس از حذف تیم ملی ایران از جام ملت های آسیا، سامان قدوس به انگلیس برگشت تا در تمرینات برنتفورد حضور پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از وداع با جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حال ترک قطر است، اما برخی بازیکنان زودتر از تیم ملی جدا شدند.

سامان قدوس بازیکن تیم فوتبال برنتفورد انگلیس شب گذشته دوحه را به مقصد انگلیس ترک کرد و با اعلام باشگاه برنتفورد، این بازیکن به لندن رسیده است. تیم فوتبال «برنتفورد» با انتشار تصویری از حضور قدوس در کمپ این تیم نوشت: قهرمان ما در جام ملت‌های آسیا به غرب لندن برگشت و برای دیدار با تیم «ولورهمپتون» در لیگ برتر انگلیس همراه ماخواهد بود.

برنتفورد که با ۲۲ امتیاز در رده پانزدهم برتر انگلیس قرار دارد روز شنبه در هفته بیست و پنجم به مصاف «ولورهمپتون» خواهد رفت.

سامان قدوس به لندن برگشت

کد مطلب 6018539

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    نظرات

    • IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      4 1
      پاسخ
      ماموریت انجام شد به خانه اش برگشت
    • IR ۲۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      4 1
      پاسخ
      بهتر
    • A IR ۰۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
      2 0
      پاسخ
      به قول پنجعلی جهندم که رفت😂

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