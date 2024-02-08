سامان قدوس به لندن برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از وداع با جام ملت‌های ۲۰۲۳ آسیا در حال ترک قطر است، اما برخی بازیکنان زودتر از تیم ملی جدا شدند.

سامان قدوس بازیکن تیم فوتبال برنتفورد انگلیس شب گذشته دوحه را به مقصد انگلیس ترک کرد و با اعلام باشگاه برنتفورد، این بازیکن به لندن رسیده است. تیم فوتبال «برنتفورد» با انتشار تصویری از حضور قدوس در کمپ این تیم نوشت: قهرمان ما در جام ملت‌های آسیا به غرب لندن برگشت و برای دیدار با تیم «ولورهمپتون» در لیگ برتر انگلیس همراه ماخواهد بود.

برنتفورد که با ۲۲ امتیاز در رده پانزدهم برتر انگلیس قرار دارد روز شنبه در هفته بیست و پنجم به مصاف «ولورهمپتون» خواهد رفت.

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