پکن و مسکو باید قاطعانه در برابر دخالت نیروهای خارجی مقاومت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که شی جینپینگ، رییسجمهور این کشور امروز پنجشنبه در گفتوگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه تأکید کرد روابط پکن و مسکو فرصتهای جدیدی را برای توسعه دو کشور فراهم میکند.
رییسجمهور چین در بخش دیگری از این گفتوگوی تلفنی گفت: چین و روسیه باید قاطعانه از حاکمیت خود دفاع و در برابر دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی مقاومت کنند.
وی همچنین افزود: چین آماده تقویت همکاری با روسیه در سطح بین المللی چندجانبه و حمایت از جهانی شدن اقتصاد فراگیر است.
به نوشته اسپوتنیک، در مقابل پوتین نیز درباره موضوع تایوان، موضع روسیه مبنی بر حمایت از سیاست «چین واحد» را مورد تاکید قرار داد. همچنین سران دو کشور تأکید کردند که حجم مبادلات تجاری روسیه و چین از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته و به رکورد ۲۲۷.۷ میلیارد دلار رسیده است.
چین و روسیه در سالهای اخیر در چارچوب راهبرد اتحاد در برابر غرب به هم نزدیک شدهاند. همکاری چین و روسیه نه تنها در زمینه نظامی و امنیتی بلکه در قلمروهایی نظیر اقتصاد ، سیاست، دیپلماسی، فرهنگ، علم و فناوری و بهداشت عمومی بسیار انعطاف پذیر و جامع و در پاره ای موارد بسیار متمرکز است.
«لی ژانشو»، رئیس پارلمان چین (کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین) دیماه پارسال در دیدار با روسای فراکسیونهای دومای دولتی روسیه تأکید کرد چین کاملا همه اقدامات روسیه در اوکراین برای محافظت از منافعش را درک و از این اقدامات حمایت میکند.
رئیس جمهور روسیه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند ۱۴۰۰) در نطقی تلویزیونی اعلام کرد که در واکنش به درخواست جمهوریهای دونباس در شرق اوکراین و همچنین به منظور «نازیزدایی و غیرنظامیکردن اوکراین»، فرمان آغاز «عملیات ویژه نظامی» در اوکراین را صادر میکند تا از مردمی که هشت سال مورد سوءاستفاده و نسلکشی رژیم کییِف بودهاند، حفاظت کند و اوکراین از وجود «نئونازیها» پاکسازی شود.
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