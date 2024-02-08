به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی بعد از ظهر پنج شنبه اظهار داشت: در این راستا بر اساس سیاست اقتصاد دریا محور طرح‌های مختلف پرورش آبزیان در بخش‌های مختلف در نوار ساحلی استان بوشهر اجرایی شده است.

وی از افتتاح کارگاه صدف خوراکی و مروارید ساز در ساحل بوشهر برای نخستین‌بار در کشور با مشارکت یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان و با همکاری دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر خبر داد و بیان کرد: این طرح تولیدی که نقش مهمی در صادرات محصولات صدف دارد با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیارد ریال راه‌اندازی شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ظرفیت تولید این کارگاه در سال را ۱۰ تن صدف خوراکی و مروارید ساز دانست و اضافه کرد: بر اساس برنامه‌ریزی مجری این طرح تولید آن برای سال آینده تا ۲ برابر افزایش می‌دهد.

امینی با اشاره به پایان برداشت میگوی پرورشی در مزارع ساحلی استان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال ۶ هزار و ۲۰۰ هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر تحت پوشش میگوی پرورشی قرار گرفت که ۳۸۲ مزرعه در این راستا فعال شدند.

وی با اشاره به ذخیره‌سازی ۱.۵ میلیارد قطعه بچه میگو در مزارع پرورشی استان بوشهر گفت: تولید میگو پرورشی امسال در سایت‌های استان بوشهر به ۲۴ هزار تن رسید.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به افزایش میزان بیمه محصولات در صنعت آبزی پروری افزود: امسال ۶۵ درصد بچه میگو پرورشی تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفتند.

امنیتی با بیان اینکه تاکنون ۵۰ درصد غرامت خسارت پرورش‌دهنده‌های میگو استان بوشهر پرداخت شده است خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی، غرامت همه خسارت‌دیدگان در امر پرورش میگو تا پایان امسال از سوی صندوق بیمه محصولات کشاورزی پرداخت می‌شود.