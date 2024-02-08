حمله مجدد ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به اطراف بندر«الصلیف» یمن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی حمله‌های جدیدی را به اراضی یمن انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش‌های واصله جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی ۲ حمله هوایی دیگر را علیه منطقه «الشبکه» در جنوب بندر «الصلیف» واقع در استان «الحدیده» یمن به انجام رسانده‌اند.

هنوز جزییات بیشتری از این حمله و خسارت‌های مالی، شهیدان و زخمی‌های احتمالی آن منتشر نشده است.

کمی پیش‌تر نیز رسانه‌های یمنی اعلام کردند که جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی منطقه «راس عیسی» در «الصلیف» واقع در شمال شهر الحدیده را هدف قرار داده‌اند.

نیروهای مردمی انصارالله و ارتش یمن اعلام کرده‌اند که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهند داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهند. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.