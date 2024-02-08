سعید بیابانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد ملی و سراسری «ایران قوی» در هشت قالب در استان کردستان همزمان با سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به قالبهای اجرایی این رویداد ملی بیان کرد: گذرگاه انقلاب، سلام به آینده، محله نشاط، مسیر روشن، پرچم افتخار، فصل آگاهی، قاب دوازدهم، سرود افتخار قالبهای این رویداد را تشکیل میدهند.
وی با اشاره به زمان برگزاری این رویداد افزود: رویداد ملی ایران قوی از دهم بهمن ماه تا دهم اسفند برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی سپاه بیتالمقدس کردستان تصریح کرد: برپایی ایستگاههای فرهنگی هنری در یکی از خیابانها یا معابر اصلی با عنوان گذرگاه انقلاب و با موضوعات غزفه کودکان، سیر نمایشگاهی، مسابقات فرهنگی و هنری، اجرای تئاتر و سرود، قاب ماندگار، گذر هنر (با هماهنگی بسیج هنرمندان) و رادیو انقلاب از بخشهای قالب «گذرگاه انقلاب» است.
بیابانی اعلام کرد: برپایی کاروان شادی و راهاندازی ایستگاه سیار (خودرویی) توسط نواحی مقاومت با موضوعات پخش نماهنگ، اجرای سرود، اجرای بازی و سرگرمی، پخش کلیپهای کوتاه روشنگری و غیره از قالبهای «سلام به آینده» به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنهای میدانی در پارکها و تفرجگاهها و اماکن پرتردد در مناسبتهای جشن مبعث، شب ۲۲ بهمن همراه با بانگ الله اکبر، اعیاد شعبانیه، روز جوان و نیمه شعبان نیز از بخشهای «محله نشاط» محسوب میشود.
وی اجرای عملیات روشنگری در میادین اصلی و اماکن عمومی، تریبون آزاد، مصاحبه چالشی و پاتوق گفتگو توسط شبکه روشنگری، هادیان سیاسی، مربیان صالحین، مروجین اجتماعی و کنشگران فرهنگی را از بخشهای «مسیر روشن» دانست و گفت: نصب پرچم ایران بر سر درب منازل و شهرکهای مسکونی، نصب پوستر توسط اصناف، تهیه و نصب روزنامه دیواری در مساجد و محلات و غیره، اقدامات ابتکاری و خلاقیت نسبت به فضاسازی و آذین بندی مسجد نیز بخشهای مختلف قالب «پرچم افتخار» را تشکیل میدهند.
معاون فرهنگی سپاه بیتالمقدس کردستان مطالعه کتاب «شبهات انتخابات» و شرکت در مسابقه برخط آنلاین، تولید محتوا از متن کتاب یاد شده در قالبهای متنوع پادکست، موشن گرافیک، عکس نوشته و کلیپهای کوتاه را نیز از موارد قالب «فصل آگاهی» اعلام کرد.
وی اضافه کرد: در قالب «قاب دوازدهم» نیز عملیات اکران فیلم در مدارس، مساجد و اماکن عمومی و سایر نقاط هدف انجام میشود و در قالب «سرود افتخار» نیز شاهد اجرای سرود پاتوقی در اماکن عمومی و پرتردد و نقاط هدف در استان خواهیم بود.
بیابانی همچنین خاطر نشان کرد: جزئیات و نحوه شرکت در این رویداد ملی از طریق لینک گروه ایران قوی در بستر ایتا به آدرس اینترنتی https://eitaa.com/joinchat/3949986481C042109da32 در دسترس علاقمندان است.
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