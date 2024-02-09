راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن باشکوه تر از همیشه برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی صفری صبح جمعه در نشست هماهنگی راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در شهرستان گناوه اظهار داشت: یوم الله ۲۲ بهمن، روز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این نظام مقدس که به رهبری امام راحل و پشتیبانی مردم شکل گرفت به رهبری مقام معظم رهبری با صلابت به راه خود ادامه می‌دهد.

فرماندار گناوه افزود: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان نظام و انقلاب با برنامه ریزی های مختلف برای از میان برداشتن نظام مقدس اسلامی تلاش کرده‌اند اما با عنایت الهی، پشتیبانی مردم و رهبری هدایت گرانه رهبر معظم انقلاب، همه نقشه‌های دشمنان را خنثی شده است.

وی گفت: امروز با الگو گیری از نظام مقدس اسلامی شاهد خروش ملت‌ها بر علیه استکبار جهانی در سراسر جهان هستیم.

وی گفت: به منظور برگزاری راهپیمایی باشکوه و با برنامه ریزی مناسب، مسیر مشخص شده راهپیمایی ۲۲ بهمن گناوه توسط شهرداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط آماده سازی شود.

وی یادآور شد: ادارات و دستگاه‌ها و کارگروه‌های ستاد گرامیداشت دهه مبارک فجر شهرستان گناوه در برگزاری راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار گناوه افزود: وضعیت ترافیک و تردد در مسیر راهپیمایی کنترل شود و برنامه ریزی مناسب در تردد خودروها در این مسیر در هنگام راهپیمایی انجام شود.

فرماندار گناوه گفت: راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن جشن ملی در سراسر کشور است و از همه اقشار، گروه‌ها و آحاد مردم همیشه در صحنه برای حضور باشکوه در راهپیمایی این روز بزرگ و ماندگار در تاریخ نظام اسلامی دعوت می‌شود.

وی ادامه داد: همه ملت ایران و مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان گناوه در این راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن حضور باصلابت تر و پرشور تر از سال‌های گذشته خواهند داشت و به همه دشمنان اثبات خواهند کرد که همواره پشتیبان نظام اسلامی و رهبر معظم انقلاب هستند.

برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در گناوه

دبیر ستاد بزرگداشت دهه فجر و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گناوه بیان کرد: برنامه‌های دهه فجر امسال با آغاز این دهه در شهرستان آغاز و تا پایان این دهه تداوم خواهد داشت.

وی افزود: به منظور برگزاری هرچه باشکوه‌تر برنامه‌های دهه فجر امسال بخصوص جشن چهل و پنجمین بهار انقلاب در ۲۲ بهمن، ستاد دهه فجر شهرستان با ۲۲ کمیته تشکیل شد.

ضرغام مردانی افزود: این نشست به منظور هماهنگی لازم بین دستگاه‌های و ادارات مختلف و کمیته‌های ستاد راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکیل شده است.

وی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در گناوه ساعت ۹ صبح از میدان امام (ره) تا مصلای جمعه با حضور مردم این شهرستان برگزار خواهد شد و با تجمع در مصلی با سخنرانی فرماندار شهرستان به پایان خواهد رسید.