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۲۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰

با حضور ویدیوکنفرانسی رییس جمهور؛

۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در خوزستان افتتاح شدند

۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در خوزستان افتتاح شدند

اهواز- مدیرکل صدا و سیمای خوزستان گفت: با حضور ویدیوکنفرانسی رییس جمهور تعداد ۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در استان خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دبیقی پیش از ظهر جمعه در آئین بهره برداری از ۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در صدا و سیمای خوزستان بیان کرد: همزمان با سراسر کشور و با حضور مجازی رئیس جمهور، تعداد ۱۴ کانال تبلیغاتی صدا و سیما در استان خوزستان افتتاح شد و بر این اساس با تلاش همکاران فنی در استان خوزستان به ازای ۱۴ حوزه انتخابیه استان یک کانال تبلیغاتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۴ کانال تلویزیونی، ۱۲ کانال در صدا و سیمای خوزستان و ۲ کانال در صدا و سیمای آبادان راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: بنا بر دستور ریاست سازمان صدا و سیما نیز تعداد ۲۰۰ کانال تلویزیونی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است.

کد مطلب 6019029

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