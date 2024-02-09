۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در خوزستان افتتاح شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دبیقی پیش از ظهر جمعه در آئین بهره برداری از ۱۴ کانال تبلیغاتی تلویزیونی انتخابات در صدا و سیمای خوزستان بیان کرد: همزمان با سراسر کشور و با حضور مجازی رئیس جمهور، تعداد ۱۴ کانال تبلیغاتی صدا و سیما در استان خوزستان افتتاح شد و بر این اساس با تلاش همکاران فنی در استان خوزستان به ازای ۱۴ حوزه انتخابیه استان یک کانال تبلیغاتی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۱۴ کانال تلویزیونی، ۱۲ کانال در صدا و سیمای خوزستان و ۲ کانال در صدا و سیمای آبادان راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: بنا بر دستور ریاست سازمان صدا و سیما نیز تعداد ۲۰۰ کانال تلویزیونی برای تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی راه اندازی شده است.