به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین الهی امروز جمعه در مراسم افتتاح ۲۸ پروژه خوزه سلامت استان که استاندار خراسان جنوبی و معاونان وی هم در این آئین حضور داشتند با تبریک دهه مبارک فجر و عید مبعث، بیان داشت: به نام مبارک امام رضا (ع) و به امید توجه ویژه آن حضرت، امروز ۲۸ پروژه حوزه سلامت خراسان جنوبی که دو مورد آن بهره برداری از بیمارستان‌های خوسف و بشرویه است، به بهره برداری می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه در دولت مردمی سیزدهم کارهای خوبی با پیگیری‌های استاندار، نمایندگان مجلس و رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، در حوزه بهداشت و درمان این استان انجام شده است، افزود: با انجام این اقدامات تلاش شده است که نیازهای فوری و مهم شهرستان‌های خراسان جنوبی رفع شود تا مردم استان برای درمان بیماران خود مجبور به حضور در دیگر استان‌ها نباشند.

به گفته وی در دوران کرونا همه ما اهمیت سلامت را به خوبی درک کردیم و توانستیم با تلاش جوانان کشور دستاوردهای مهمی در این حوزه داشته باشیم.

وی از وابستگی ۱۰۰ درصدی ایران به غربی‌ها و ارائه خدمات پزشکی توسط پزشکان بی کیفیت کشورهای همسایه در این مراسم سخن گفت و ادامه داد: امروز ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی و ۲۷۰ هزار دانشجوی مشغول به تحصیل در این دانشگاه‌ها داریم و با پیشرفت‌های بسیار خوبی که در حوزه بهداشت و درمان داشته‌ایم، امروز مردم کشورهای دیگر برای درمان بیماری‌های خود به ایران می‌آیند که این موضوع در تاریخ سلامت کشور بسیار افتخار آمیز است.

وزیر بهداشت تصریح کرد: امروز ۹۹ درصد داروها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی در داخل با کمک شرکت‌های دانش بنیان کشور تأمین می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در دوران کرونا با حمایت مردم و تلاش جوانان محقق ایران اسلامی شش نوع واکسن با وجود همه تحریم‌ها تولید شد.

به گفته وی در حوزه سلامت به مشارکت مردم در زمینه نوع سبک زندگی برای پیشگیری از بیماری‌ها نیاز بسیاری داریم.

وی با بیان این اجرای کامل برنامه سلامت خانواده بیش از گذشته باید در خراسان جنوبی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: طرح پزشک خانواده در ۱۹۵ روستای شهرستان‌ها این استان در حال اجرا است و در قالب اجرای این طرح، ۹۵ درصد هزینه‌ها بر اساس نظام ارجاع پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه نیروهای بسیار فداکاری در همه بخش‌های سلامت در خراسان جنوبی وجود دارد، تصریح کرد: با تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی این استان، تلاش می‌شود تا بخشی از محرومیت‌های تاریخی خراسان جنوبی در حوزه سلامت برطرف شود.

عین الهی تاکید کرد: از بین بردن محرومیت‌های این استان نیاز به کار جهادی در مناطق مختلف خراسان جنوبی دارد.

وی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور بیان کرد: یکی از تکالیف دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اقدام برای داشتن جمعیت پویا و سالم در خراسان جنوبی است که بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مرکز درمان ناباروری در شهرستان‌های خراسان جنوبی در. حال افزایش است، گفت: توجه ما در حوزه سلامت بدون وجود هیچ محدودیتی، تنها به داخل استان‌ها نیست بلکه در هر نقطه کشور می‌توانیم شاهد حرکت‌های بین‌المللی باشیم.

وی با اشاره به مشخصات هر یک از ۲۸ پروژه حوزه سلامت خراسان جنوبی که امروز افتتاح شد، گفت: ارتقای دو بیمارستان خوسف و بشرویه در آینده اجرایی خواهد شد.

وی افزود: امروز در کارنامه حوزه سلامت کشور در دو سال دولت سیزدهم اجرای ۴۳ پروژه بهداشتی با ۱۳ هزار متر مربع و در حوزه درمان اجرای ۳۴پ پروژه با ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی با ۴۵۰ میلیارد تومان را داریم.

عین الهی با بیان اینکه در بازدید از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند، رئیس این بیمارستان به دلیل وضعیت نامطلوب و مشکلات موجود در این بیمارستان را عزل کردم، گفت: مدیر جهادی باید برای مدیریت این بیمارستان و رفع مشکلات آن منصوب شود.