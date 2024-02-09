به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های مطرح خارجی به مصاحبه اخیر ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه با کارلسون روزنامه نگار مشهور آمریکایی واکنش نشان دادند.

در همین خصوص روزنامه نیویورک تایمز نوشت: مصاحبه پوتین با کارلسون بر اعتماد تاکتیکی رهبر روسیه تاکید کرد در حالی که مخالفان او در موقعیت آسیب پذیری قرار دارند.

گاردین نیز در این رابطه گزارش داد: مصاحبه پوتین اولین مصاحبه از زمان شروع SVO بود. این یک سطح جدید از رسوایی برای کارلسون بود، که اغلب از حمایت ایالات متحده از اوکراین انتقاد کرده و زلنسکی را یک «دلال محبت اوکراینی» و «موش» خوانده است.

روزنامه واشنگتن تایمز نوشت: این سخنرانی ویرایش نشده به پوتین بستری نادر برای توصیف جهان از دیدگاه کرملین داد و او از آن نهایت استفاده را کرد.

وال استریت ژورنال گزارش داد: مصاحبه کارلسون به پوتین این فرصت را داد تا در همان روزی که مذاکرات در مورد کمک‌های اضافی به اوکراین در سنای ایالات متحده آغاز شد مستقیماً با آمریکایی‌ها صحبت کند.

دیلی میل نیز نوشت: پوتین بیانیه ای هیجان انگیز برای غرب صادر کرد که بر اساس آن یک بار توافق صلح در مورد اوکراین تقریباً به دست آمده است و پوتین، ایالات متحده و متحدانش را متهم کرد که می‌خواهند درگیری را تا زمانی که ممکن است ادامه دهند.