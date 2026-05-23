امام جمعه اهرم: واگذاری زمین به خانواده های چند فرزندی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده بعد از ظهر شنبه در نشست با بسیجیان شهرستان تنگستان در آستانه سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر، در محل، دفتر کار امام جمعه اظهار کرد: فتح خرمشهر با فتح الفتوحی بزرگتر فتح شد و آن هم تربیت جوانان مجاهد در مکتب حسین بن علی علیه السلام و حضرت روح الله بودند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: این انقلاب با ایجاد جامعه اسلامی و تربیت جوانانی مومن، انقلابی و شجاع در این ۴۷سال ،خرمشهرها را فتح کرده است و آخرین فتحی که مردم انقلابی در حال خلق آن هستند نزدیک ۹۰ شب است در سنگر دفاع قرار دارند؛ و شما مردم مبعوث شده اید که این کار ناتمام را تمام کنید.

وی اضافه کرد: همه انبیاء مبعوث از جانب خداوند تبارک و تعالی هستند «َ لَقَدْ بَعَثْنا فی‌ کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » همه انبیاء و ائمه مبعوث برای تربیت انسانها هستند تا عبادت خدا و اجتناب از طاغوت کنند اما همه کار در بعثت انبیاء و ائمه نیست، بلکه نیمه ناتمام بعثت انبیاء مبعوث شدن امت ها است.

پهلوزاده خاطرنشان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و پیروزی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان مقدمه مبعوث شدن امت است،همه شهدا در دفاع مقدس با خون خود و در راس امام شهید با خون خود چنان این امت را مبهوث می کند که کار ناتمام بعثت های گذشته را به سرانجام برساند.

امام جمعه اهرم یاد آورشد: لذا حضور در اجتماع مومنین در این شبها اتمام جریان بعثت انبیاء و ائمه علیهم السلام است و ضربه زدن به این اجتماع به هر نحوی یعنی خالی کردن میدان بعثت و پذیرش طاغوت دوران است.

وی ادامه داد: امام شهید فرمودند: خرمشهرها در پیش است، نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در یک میدانی که از جنگ نظامی سخت تر است.

وی اضافه کرد: این جمله امام شهید امروز برای فرد فرد ایرانیان با تمام وجود درک شده که اگر امروز با موشکها و پهپادها فتح و پیروزی دیگری در مقابل دشمن خلق می کنید، اما خرمشهری مهمتر در آن قرار داریم که خرمشهر امروز ما میدان اجتماع شمامردم است. که سخت تر از میدان جنگ است.

پهلو زاده افزود: جنگ ۴۰ روز بود، اما نزدیک ۹۰ شب است که مردم در سنگر دفاع از آرمانهای ایران اسلامی در حال مقاومت هستید، برای ما از دست دادن امام نباید عادی و معمولی شود، ۴۷ سال شعار دادیم «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست» و پای این شعارها هم ایستادیم.

امام جمعه اهرم ادامه داد: ما این همه شهید ندادیم که باز دوباره به اسم مذاکره بزرگان ما را ترور کنند بعد ما ضربه وارد کنیم و دوباره آتش بس شود، این دور باطل برای کسانی که خرمشهرها را فتح کرده اند قابل قبول نیست.

وی اضافه کرد: اما فرماندهان شهید ندادیم که بر سر تنگه هرمز که مال خودمان است، بر سر اورانیوم غنی شده که مال خودمان است، بر سر جزیره خارگ که مال خودمان است، بر سر موشکی که مال خودمان است، بر سر پهپادی که مال خودمان است بنشینیم و مذاکره باطل کنیم.

پهلوزاده افزود: به شمر و یزید زمان این پست تر از حیوانات و دیو صفتان اعلام می کنیم همانطور که فقط عصای موسی به داد بنی اسرائیل رسید و رود نیل شکافته شد امروز دیگر نه عصای موسایی است و نه اراده خدا، این تنگه به اراده امام ما بسته شده است و برای همیشه بر روی شما باز نخواهد شد.

امام جمعه اهرم افزود: اما در آستانه روز عرفه قرار داریم که حرکت امام حسین علیه السلام از مکه به کوفه و کربلا و روز شهادت مسلم بن عقیل است. دعای عرفه امام حسین علیه السلام فرصتی است که در کلاس معرفت امام حاضر بشویم و این درس را با عمل و حضور در میدان دفاع کامل کنیم همانطور که مسلم بن عقیل درس معرفت خود را به خوبی با شهادت در راه ولی کامل کرد.

لزوم صرفه جویی در مصرف آب و برق

وی گفت: ما در فصل تابستان قرار داریم هم در مصرف برق و هم در مصرف آب لازم است با صرفه جویی از این ایام عبور کنیم، همانطور که در پویش جانفدا شرکت کردید برای کمک به جنگ، ما در جنگ اقتصادی و تحریمی دشمن هم قرار داریم و ان شاء الله با صرفه جویی در مصرف برق و آب کمک کنیم تا کشور در این تابستان با مشکلی مواجه نشود.

لزوم توجه به موضوع جوانی جمعیت

پهلو زاده خاطرنشان کرد: اما آنچه مهمتر از جنگ نظامی و جنگ اقتصادی است چاله و ابر بحران کشور در سالهای آینده است که مساله و خطر جدی کاهش جمعیت و کاهش فرزندآوری است.

وی گفت: این مساله و چالش باید با تبیین آسیب های زندگی بدون فرزند یا تک فرزندی و مقدمه سازی اقتصادی سبب رشد فرزندآوری شود.

امام جمعه اهرم ادامه داد: هیچ موضوعی نمی تواند مسئولین را از وظایف خودشان در طرح های فرزند آوری رفع مسئولیت کند به همین خاطر نزدیک به دوسال است واگذاری زمین به خانواده های چند فرزندی متوقف شده که باید این موضوع در اسرع وقت و باقید فوریت رفع مانع بشود.



پهلوزاده عنوان کرد: دانشمندان ما علم را از منبع آن که ائمه معصومین باشند فراگرفته و شکافته اند و به هسته ای و موشکی رسیده اند به همین خاطر دانشمندان ما شهید می شوند و دانشمندان کفار؛ جنایتکاران و جلادان روزگار، چرا که بمبهای اتمی برای محو بشر می سازند.

امام جمعه اهرم با تبریک عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت گفت: با تبیین جایگاه ولایت برای نوجوانان وظیفه خودمان که فلیبلغ الحاضر الغائب است؛ غدیر و گفتمان ولایت را سینه به سینه به فرزندان و نسل های بعدی برسانیم چرا که کوتاه آمدن از تبلیغ غدیر یعنی پذیرش طاغوت که همه مصیبت ها را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: امیدواریم با همت جوانان دهه ولایت با یک مدیریت جهادی و تبیینی در شان ولایت مولا امیرالمومنین علی (ع) برگزار شود.

